Boğa Festivalini Filistin'e Destek Mitingi Sandılar
Boğa Festivalini Filistin'e Destek Mitingi Sandılar
İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar sadece müslüman nüfus yoğunluklu ülkelerde değil Batı ülkelerinde de yüz binler tarafından protesto ediliyor. Her inançtan her görüşten kişi İsrail'in saldırganlığına karşı tavır koyuyor. İspanya Hükümeti de Batı dünyasında Filistin konusunda diğer ülkelerden ayrışan ülkelerden. Ancak son zamanlarda Filistin'e destek adı altına dolaşan videonun Filistin meselesiyle alakası yok.
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Paylaşım şöyle yayıldı.
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Tabii takipçileri de...
Ancak durum tam olarak öyle değil.
Görüntüler Fermin Festivali'nden.
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Hatta bu festival pek çok hayvanseverin tepkisini çektiği için her yıl medyaya düşüyor.
Görüntüler ise geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikten...
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