Bob Ross’un Bizlere Öğrettiği Küçük Ama Etkisi Büyük 11 Ders

Tuval beyaz bir alan, onu biz boyuyoruz. Ama yaparken kontrol tamamen bizde değil. Yani boyayı sürerken bazen akabilir, bu da çok normal. Bob Ross da bunun çok farkındaydı. Bazen boyanın akmasına da izin verirdi. Yani her şeye müdahale etmek yerine doğal akışla resmi oluşturmaya çalışırdı.