Bize Temizlik Rutinini Anlat, Evde Kaç Kişi Olduğunuzu Tahmin Edelim!

Temizlik rutinine bakılırsa, evde tam beş kişi yaşıyor! Sürekli bir temizlik hali var; her gün süpürmek, sürekli çamaşır yıkamak ve mutfakla uğraşmak senin için bir rutin haline gelmiş. Banyo her zaman temiz tutulmalı, çünkü çok fazla insan kullanıyor. Evdeki bu kalabalık, seni her zaman hareketli ve iş başında tutuyor. İşlerin hiç bitmediği ama aynı zamanda eğlenceli ve canlı bir evde yaşıyorsun!