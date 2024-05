Bize Temizlik Rutinini Anlat, Evde Kaç Kişi Olduğunuzu Tahmin Edelim!

Temizlik rutinine bakılırsa, sen evde yalnız yaşıyorsun. Her şeyin kontrolü sende ve her şeyi kendi düzenine göre yapıyorsun. Günlük temizlik alışkanlıkların ve detaylara verdiğin önem, evinde sakin ve düzenli bir ortam yarattığını gösteriyor. Sabahları yatak toplamak, her yemeğin ardından bulaşıkları yıkamak ve tozları sürekli almak gibi alışkanlıklar, yalnız yaşadığını ve bu düzeni sevdiğini kanıtlıyor. Evinde her şey tıkır tıkır işliyor!