Bize Temizlik Rutinini Anlat, Evde Kaç Kişi Olduğunuzu Tahmin Edelim!
Bize Temizlik Rutinini Anlat, Evde Kaç Kişi Olduğunuzu Tahmin Edelim!
Temizlik rutinine göre evde kaç kişi olduğunuzu söylüyoruz. Evet, bunu eğlenceli bir Onedio testi ile söyleyeceğiz!
Sorular hemen aşağıda. 👇
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1. Başlayalım! Sabah kalkar kalkmaz yaptığın ilk şey nedir?
2. Haftalık temizlik için hangi günleri tercih edersin?
3. Peki kullanmaktan asla vazgeçemeyeceğin temizlik ürünü, bunlardan hangisi?
4. Yerleri ne sıklıkta süpürdüğünü öğrenebilir miyiz?
5. Devam edelim! Banyo temizliği senin için ne kadar önemli?
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