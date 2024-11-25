MasterChef Beyza'nın Şiddet Gördüğünü İtiraf Etmesinden Şerbo'daki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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MasterChef Beyza'nın Şiddet Gördüğünü İtiraf Etmesinden Şerbo'daki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de birkaç hafta önce yüzü yanan Beyza, geçtiğimiz hafta yarışmaya geri dönmüştü. Yüzünde bir yara izi bulunmaması ve yandığı an tepki vermemesi sebebiyle eleştirilen Beyza, bu akşam yayınlanan bölümde önemli bir itirafta bulundu. Daha önce şiddet gördüğünü ve bu sebeple yüzünde iz olduğunu açıklayan Beyza'nın itirafı şaşkınlık ve derin üzüntü yaratmıştı. Ancak yarışmacı şiddet görmesi kadar şaşırtan bir bilgi daha paylaştı. Evli olduğunu daha önce paylaşmayan Beyza, meğer şiddeti eski eşinden görmüş!
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2. "Türkiye bir estetik cenneti" ifadesi çok sık karşınıza çıkmıştır. Ancak bazen yanlış yerlerde yapılan yanlış müdahaleler büyük sonuçlar doğurabiliyor. Gazeteci Esin Övet de 2 yıl önce geçirdiği estetik operasyon sonucu görme kaybı yaşadığını belirtmiş, 2 yıldır da ekranlardan uzak durmuştu. Zahide Yetiş'in programına katılan Övet, neden ekranlardan uzak kaldığını açıkladı. Bu süreçte yaşadıklarından bahseden ünlü gazeteci "Utandım" dedi.
3. Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla sürerken diziye bu sezon dahil olan oyuncular izleyici tarafından pek sevilmemişti. Bu sebeple Giray ve Heves arasındaki yasak aşk bile ortaya çıkmadan, bambaşka sebeplerden karakterlerin hikayesine son verildi. Hatta Kaan Taşaner için tüm bu süreç büyük bir öfke yaratmış ve diziye katılmasını "pişmanlık" olarak yorumlamasına yol açmıştı. Bununla da sınırlı kalınmadı, diziye bu sezon dahil olan bir başka oyuncunun daha diziden ayrılacağı açıklandı.
4. Geçtiğimiz sezona ortasından başlamasına rağmen daha ikinci haftada reytinglerde zirveye oturmayı başaran Kızıl Goncalar, aynı başarısını ikinci sezonuyla da sürdürüyor. İkinci sezon başında annesiyle ilgili öğrendikleri sebebiyle kendi benliğini yitiren Cüneyd, birkaç hafta boyunca kendini seküler bir Levent olarak görmüştü. Bu duruma biz izleyiciler kadar Mert Yazıcıoğlu da içerlemiş, neyseki sonunda Cüneyd'imize kavuşmuştuk. Kendini yeniden bulan Cüneyd, son bölümde Levent'le derin bir sohbete girdi. Bu anlamlı ve duygusal sohbet bölüme damga vurdu.
5. Sezona büyük umutlarla başlayan Gizli Bahçe dizisi erken final yaptı. Now TV'de yayınlanan dizi dün akşam ekrana veda etti. Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Murat Yıldırım çok beğenilmişti ancak hikaye kısa sürdü. Dizinin erken finalinin ardından Murat Yıldırım'ın paylaşımı gündem oldu. Yıldırım, özür dileyerek veda etti.
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6. Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'te geçirdiği kaza sonucu yüzü yanan Beyza'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Beyza yayında şiddete uğradığını söyledi. Yüzü yandığında da bu yüzden korkmadığını belirtti. "2 yıl önce şiddete maruz kaldım." diyen Beyza, "Yüzümde zaten dayak izleri vardı. O yüzden yandığında korkmadım." diye açıklama yaptı. Beyza'nın MasterChef'teki o anları hepimizin yüreğini acıttı.
7. Unutulmaz karakterler ve unutulmaz bölümlerle dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi, yayınlandığı ilk bölümün üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen ne unutuldu ne etkisini yitirdi. Hâlâ hayatımıza kattığı efsane karakterleriyle konuşulan Kurtlar Vadisi'nde kim İstanbul'un hangi ilçesinde hüküm sürüyordu biliyor muydunuz? Twitter'da '@haritaIarikesif' isimli kullanıcı bir harita paylaştı. Haritada ilçe ilçe hangi ismin aktif olduğu yer aldı. İşte Kurtlar Vadisi evreninde İstanbul.
8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda yaptığı konuşmada dizi ve filmleri hedef almıştı. Erdoğan, "Ekranlarda kadına şiddetin normalleştirilmesine karşıyız." demişti. Dizi sektöründe kadına şiddetin reyitng uğruna normalleştirildiğinin de altını çizmişti. Erdoğan sözlerinde RTÜK'e de çağrıda bulunmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi.
9. Yakın zamanda ekrana bomba bir hikaye ve oyuncu kadrosu ile Sahipsizler gelmeye başladı. Başta "Tam da Türk televizyonlarının içinden geçecek" bir dizi gibi görünse de Sahipsizler beklenen izleyici kitlesini toparlayamadı. Aslında dizide fakirlik, dram, gözyaşı ne ararsak vardı! Peki, önceki yıllarda birçok dizinin yıldızının parlamasına sebep olan bu dramatik hikaye neden tutmadı? Gelin, dizi sektörüne bir dalalım...
10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu. Konuşmasında son zamanlarda RTÜK'ün de dikkat çektiği televizyonda yayınlanan diziler de vardı. Erdoğan, dizi ve sinema sektörünü hedef aldı. Sert eleştirilerinde "Kadına şiddetin normalleştirilmesine karşıyız." sözleri dikkat çekti. RTÜK'e çağrı yapan Erdoğan, "Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörünün de kendisine bir çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum." dedi.
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11. Müge Anlı yayınlarında 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'yı aramaya devam ediyor. Bugünkü yayında ortaya şoke eden bir iddia atıldı. 9 yaşında kaybolan Tutku Dilara'nın babası Mustafa Kayıkçı'nın küçük bir kızı taciz ettiği iddiası gündeme geldi. Yayına bağlanan bir genç kadın küçükken Tutku Dilara'nın abisi ve babası tarafından taciz edildiğini söyledi. Hatta "Sadece ben değilim." diye de ekledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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