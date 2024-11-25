Gizli Bahçe Dizisi Erken Final Yaptı: Başrol Oyuncusu Murat Yıldırım Özür Diledi!

Sezona büyük umutlarla başlayan Gizli Bahçe dizisi erken final yaptı. Now TV'de yayınlanan dizi dün akşam ekrana veda etti. Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Murat Yıldırım çok beğenilmişti ancak hikaye kısa sürdü. Dizinin erken finalinin ardından Murat Yıldırım'ın paylaşımı gündem oldu. Yıldırım, özür dileyerek veda etti.