Gizli Bahçe Dizisi Erken Final Yaptı: Başrol Oyuncusu Murat Yıldırım Özür Diledi!
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Gizli Bahçe Dizisi Erken Final Yaptı: Başrol Oyuncusu Murat Yıldırım Özür Diledi!
Sezona büyük umutlarla başlayan Gizli Bahçe dizisi erken final yaptı. Now TV'de yayınlanan dizi dün akşam ekrana veda etti. Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Murat Yıldırım çok beğenilmişti ancak hikaye kısa sürdü. Dizinin erken finalinin ardından Murat Yıldırım'ın paylaşımı gündem oldu. Yıldırım, özür dileyerek veda etti.
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Sezonun yeni dizisi "Gizli Bahçe" 6. bölümde erken final yaptı. Dizinin hayranları, bu ani karar karşısında büyük bir şok yaşadı.
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Başrol oyuncusu Murat Yıldırım, dizinin erken final yapmasına ilişkin bir açıklama yaparak gündeme oturdu.
Yıldırım, "Bu kadarı ilk defa. Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" şeklinde konuştu.
Yıldırım, "Reytingler ortalamaya yakındı, tam da hikâye yeni başlıyordu. Kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş, onu anladım. Uzun zamandır televizyonda olmamın getirdiği yorgunluk belki de" şeklinde konuşarak final bölümü sonrası izleyicilere teşekkür etti ve "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" dedi.
Diğer başrol oyuncusu Ebru Şahin ise bu durum karşısında sessizliğini korumayı tercih etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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