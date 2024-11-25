Senin Hayatının Merkezinde Ne Var?
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Senin Hayatının Merkezinde Ne Var?
Hayatında öncelik verdiklerin, aslında seni sen yapan şeylerdir. Peki, senin hayatının merkezinde ne var? Bu testte vereceğin cevaplarla kendini daha yakından tanıyabilir, hayatının asıl merkezinde hangi değerlerin olduğunu keşfedebilirsin!
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1. Sabahları ilk iş olarak ne yaparsın?
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2. Seni en çok hangi ortam mutlu eder?
3. Kendini yorgun hissettiğinde ilk yaptığın şey nedir?
4. Evinde en çok zaman geçirdiğin yer neresi?
5. Arkadaşların seni en çok ne yaparken görürler?
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