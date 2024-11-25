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Dikkat Etmezsen Sağlığını Tehlikeye Sokabilecek 10 Hijyensiz Durum

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etiket Dikkat Etmezsen Sağlığını Tehlikeye Sokabilecek 10 Hijyensiz Durum

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 12:16

Hijyen kurallarına dikkat hem hayati sağlığımız hem de hijyenli bir ortam için oldukça önem taşır. Ve yapması oldukça basit şeylerdir hatta zamanla alışkanlığa bile dönüşebilir. İşte hijyenli bir ortam için yapmanız gerekenler!

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1. El yıkamayı kesinlikle alışkanlık haline getirin...

Elleriniz gün boyunca her yere temas eder ve  temasın sonucu da mikroplar olabilir. Özellikle dışarıdaysanız ellerinizi yüzünüze götürmemeye özen göstermelisiniz ve sık sık sabun ile 20 saniye boyunca yıkamalısınız. El yıkamak edinmeniz gereken en büyük alışkanlıklardan biridir.

2. Bulaşıklarınızı günü gününe yıkamalısınız.

Yemek yaparken ne kadar bulaşık çıktığınızı bazen fark edemeyebiliyoruz ve sonra bir bakmışız dağ kadar birikmiş... Bu biriken bulaşıklar zamanla bakterilerin üremesine neden olur ve mutfağınız bir kir yuvasına dönüşebilir. Minik bir tavsiye: Yemek yaparken bir yandan da bulaşıkları yıkarsanız, yemek yedikten sonra yıkamanız gereken bulaşık sayısı oldukça az olur! Düzenli olarak bulaşıklarınızı yıkayın.

3. Kişisel eşyalarınız sadece size özel olsun.

Kişisel eşyalarınızı özellikle tanıdığınız insanlarla paylaşırken bir sorun göremeseniz de, size özel olan bu eşyaları başka biri kullandığında sonucu hiç düşünmediğiniz gibi olabilir. Bu da oldukça hijyensiz durumlardan biridir. Özellikle toka, tarak, çorap, şapka, terlik gibi daha birçok kişisel eşyanız sadece size özel kalsın.

4. Kıyafetlerinizi düzenli yıkamazsanız hijyenik olmayan durumlar ortaya çıkar.

Kıyafetler gün boyu birçok yüzeyle temas eder ve kirlenir. Dışarıdan geldiğiniz anda bütün kıyafetlerinizi mutlaka kirli sepetine atın. İç çamaşırlarınızı her gün değiştirmeye özen gösterin. Hijyenin korunması için, kıyafetlerinizin düzenli olarak yıkanması çok önemlidir. Üstelik sürekli mis gibi de kokarlar!

5. Buzdolabınızı her zaman temiz tutun.

Buzdolabının içi, mikropların hızlıca yayılması için çok müsait bir alandır. Özellikle poşetlerin içindeki herhangi bir meyve ya da sebze bozulduğu an, diğer bütün yiyeceklere bu bakteriler bulaşabilir. Buzdolabının içini çamaşır suyu ile mutlaka her hafta temizleyin ve özellikle kötü kokulardan arındırın.

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6. Mutfak temizliği en çok dikkat edilmesi gereken yerlerdendir.

Yemek hazırlarken kullanılan malzemelerin ve tezgahın hijyenik olması çok önemlidir. Yemek yapmaya başlamadan önce kullanacağınız alanları mutlaka temizleyin. Daha sonra sebzeleri gerekirse sirkeli bir suda bekletmelisiniz ki kirlerinden arınsın. Yemek yapmaya başlamadan önce ellerinizi mutlaka yıkayın.

7. Diş fırçalanızı düzenli olarak değiştirin.

Diş fırçaları, temizlik amacıyla kullanılsa bile kullandıkça bakteri ve mikropların biriktiği bir nesne haline gelir. Her 3 ayda bir mutlaka diş fırçanızı değiştirmelisiniz. Ayrıca banyoda açık bir şekilde saklamak yerine mutlaka diş fırçanın başlığını kapatacak bir kabınız olsun. Kullanmadan önce ve kullandıktan sonra yıkayarak temizleyin.

8. Tuvaletler, mikropların en çok olduğu yerlerden biridir!

Bakteri ve virüslerin en ama en çok yayıldığı yer tuvaletlerdir! Evinizdeki tuvaleti mutlaka her gün çamaşır suyu ile temizleyin. Dışarıdaki ortak kullanım alanlarındaki tuvaleti ise kullanmadan önce mutlaka temizleyerek kullanın. Tuvaleti kullanmadan sifonu da mutlaka çekin ve ellerinizi hiçbir yerinize dokundurmadan yıkayın!

9. Cep telefonunuzun ekranının da pek hijyenik olmadığını söyleyebiliriz...

Sürekli elimizde olan ve her yere temas eden telefonlar aslında bir bakteri yuvasıdır. Tuvalete giderken bile yanımızda götürdüğümüz için hijyenik olmasını bekleyemeyiz! 😅 Telefonlarınızı düzenli olarak temizlemek, bakterilerin önce elimize sonra da yüzümüze bulaşmasını engeller.

10. Havlularınızı her gün mutlaka değiştirin.

Vücudumuza doğrudan temas eden ürünler çarşaflar ve havlulardır. Özellikle  cilt sağlığınız için sık sık değiştirmek çok önemlidir. Havlunuz sadece size özel olmalı ve başkasının vücudu temas etmemelidir, banyoda mutlaka kişisel bir havlunuz olsun. Çarşaflarınızı ise haftada1 değiştirmeye özen gösterin.

pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
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