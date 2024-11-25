Dikkat Etmezsen Sağlığını Tehlikeye Sokabilecek 10 Hijyensiz Durum
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Dikkat Etmezsen Sağlığını Tehlikeye Sokabilecek 10 Hijyensiz Durum
Hijyen kurallarına dikkat hem hayati sağlığımız hem de hijyenli bir ortam için oldukça önem taşır. Ve yapması oldukça basit şeylerdir hatta zamanla alışkanlığa bile dönüşebilir. İşte hijyenli bir ortam için yapmanız gerekenler!
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1. El yıkamayı kesinlikle alışkanlık haline getirin...
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2. Bulaşıklarınızı günü gününe yıkamalısınız.
3. Kişisel eşyalarınız sadece size özel olsun.
4. Kıyafetlerinizi düzenli yıkamazsanız hijyenik olmayan durumlar ortaya çıkar.
5. Buzdolabınızı her zaman temiz tutun.
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