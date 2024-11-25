Dikkat Etmezsen Sağlığını Tehlikeye Sokabilecek 10 Hijyensiz Durum

Yemek yaparken ne kadar bulaşık çıktığınızı bazen fark edemeyebiliyoruz ve sonra bir bakmışız dağ kadar birikmiş... Bu biriken bulaşıklar zamanla bakterilerin üremesine neden olur ve mutfağınız bir kir yuvasına dönüşebilir. Minik bir tavsiye: Yemek yaparken bir yandan da bulaşıkları yıkarsanız, yemek yedikten sonra yıkamanız gereken bulaşık sayısı oldukça az olur! Düzenli olarak bulaşıklarınızı yıkayın.