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Bu Ekoloji ve Doğa Testini Sadece Gerçek Çevreciler Fulleyebilecek!

Bu Ekoloji ve Doğa Testini Sadece Gerçek Çevreciler Fulleyebilecek!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Editörü
19.10.2026 - 17:01
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Doğayla kurduğun ilişki sandığından çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Geri dönüşüm alışkanlıklarından günlük seçimlerine kadar birçok küçük detay, çevreye ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Peki sen gerçekten doğa dostu biri misin, yoksa bazı konularda hâlâ öğrenmen gereken şeyler var mı?

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1. 1988'de kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin kısaltması ne?

2. Bakalım bunu bilecek misin? 1997'de imzalanan yasal olarak bağlayıcı ilk küresel iklim protokolü hangisi?

3. Bu çok kritik! Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışını öncelikle kaç derecenin altında sınırlandırmayı hedefler?

4. Uydu verileri ve iklim modellemeleri, sera gazı birikiminin küresel ısınmaya yol açtığını somut olarak kanıtlamıştır.

5. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin uluslararası kısaltması hangisi?

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6. Atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu ölçen ve iklim değişikliği araştırmalarında referans kabul edilen en ünlü eğrinin adı ne?

7. Çevre eylemliliği ve farkındalığı ilk olarak 1960'larda çevre kirliliği ve yoğun kimyasal kullanımıyla mı tetiklenmiştir?

8. Paris Anlaşması'na göre ülkelerin iklim hedeflerini ve emisyon azaltım vaatlerini kaç yılda bir güncellenmesi zorunlu?

Sen küresel iklim liderisin!

Tebrikler, doğayı sevmekle kalmıyor, gezegenin geleceğini kurtaracak küresel adımları uzman gibi takip ediyorsun! İklim krizine karşı yürütülen politikaların, 1960’lardaki çevre hareketlerinden 1980’lerin uydu verileri ve sera gazı modellemelerine uzanan sürecini çok iyi biliyorsun. 1988’de IPCC’nin kuruluşuyla başlayan devletlerarası diyaloglara, UNFCCC yapısına ve bağlayıcı iklim anlaşmalarına hakim tam bir çevre aktivistisin!

Tam da bu bilincinle küresel iklim diplomasisini yakından takip etme zamanı: BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkeler 31. defa, bu sefer Türkiye’de bir araya geliyor. Türkiye; başkanı ve ev sahibi olduğu COP31 zirvesini Antalya’da gerçekleştiriyor. İklim değişikliği ile gerçek mücadele için Türkiye’nin COP31 Başkanı olarak tüm ülkeleri fosil yakıtlardan uzaklaşmaya davet etmesi gerekiyor. Sen de bu tarihi sürecin en bilinçli takipçisisin!

Bilinçli bir çevre aktivistisin ama küçük eksiklerin var!

Doğaya inanılmaz duyarlısın ancak küresel politikaların teknik detaylarını bazen gözden kaçırabiliyorsun. 1960’larda başlayan eylemliliğin, 1980’lerde sera gazı verileriyle iklim değişikliğini nasıl spesifik bir politika konusu haline getirdiğini ve 1988’de IPCC ile başlayan diyalogları hatırla. Resmiyet, UNFCCC ve bağlayıcı anlaşmalar kısmını biraz daha inceleyerek ufkunu açarsan dünyayı kurtaracak liderlerden biri olabilirsin!

Gündemi yakalamak için harika bir fırsat kapıda: BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkeler 31. defa, bu sefer Türkiye’de bir araya geliyor. Türkiye, COP31’in başkanı ve ev sahibi olarak zirveyi Antalya’da gerçekleştiriyor. İklim değişikliği ile gerçek mücadele için Türkiye’nin COP31 Başkanı olarak tüm ülkeleri fosil yakıtlardan uzaklaşmaya davet etmesi kritik bir önem taşıyor. Süreci takip ederek bilincini bir üst seviyeye taşıyabilirsin!

Yolun başında iyi niyetli bir çevrecisin!

Doğayı, ağaçları ve hayvanları çok sevdiğin kesin; ancak iklim krizine karşı küresel adımlardan biraz uzaksın. 1960’lardaki çevre eylemliliğinin, 1980’lerde uydu ve sera gazı verileriyle küresel ısınmayı spesifik bir politika konusu yapmasını ve 1988’de IPCC ile başlayan devletlerarası diyalogları öğrenmek senin için harika bir başlangıç! Bu testle ilk adımı attın, okumaya ve araştırmaya devam!

Tam da bu öğrenme yolculuğundayken büyük bir fırsat var: BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkeler 31. defa, bu sefer Türkiye’de bir araya geliyor. Türkiye, COP31’in başkanı ve ev sahibi olarak zirveyi Antalya’da gerçekleştiriyor. İklim değişikliği ile gerçek mücadele için Türkiye’nin COP31 Başkanı olarak tüm ülkeleri fosil yakıtlardan uzaklaşmaya davet etmesi hayati bir adım. Dünya bu kararları tartışırken sen de gündemi izleyerek iklim bilincini güçlendirebilirsin!

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Editörü
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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