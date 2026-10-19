Doğaya inanılmaz duyarlısın ancak küresel politikaların teknik detaylarını bazen gözden kaçırabiliyorsun. 1960’larda başlayan eylemliliğin, 1980’lerde sera gazı verileriyle iklim değişikliğini nasıl spesifik bir politika konusu haline getirdiğini ve 1988’de IPCC ile başlayan diyalogları hatırla. Resmiyet, UNFCCC ve bağlayıcı anlaşmalar kısmını biraz daha inceleyerek ufkunu açarsan dünyayı kurtaracak liderlerden biri olabilirsin!

Gündemi yakalamak için harika bir fırsat kapıda: BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkeler 31. defa, bu sefer Türkiye’de bir araya geliyor. Türkiye, COP31’in başkanı ve ev sahibi olarak zirveyi Antalya’da gerçekleştiriyor. İklim değişikliği ile gerçek mücadele için Türkiye’nin COP31 Başkanı olarak tüm ülkeleri fosil yakıtlardan uzaklaşmaya davet etmesi kritik bir önem taşıyor. Süreci takip ederek bilincini bir üst seviyeye taşıyabilirsin!