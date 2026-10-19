Bu Ekoloji ve Doğa Testini Sadece Gerçek Çevreciler Fulleyebilecek!
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Doğayla kurduğun ilişki sandığından çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Geri dönüşüm alışkanlıklarından günlük seçimlerine kadar birçok küçük detay, çevreye ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Peki sen gerçekten doğa dostu biri misin, yoksa bazı konularda hâlâ öğrenmen gereken şeyler var mı?
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1. 1988'de kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin kısaltması ne?
2. Bakalım bunu bilecek misin? 1997'de imzalanan yasal olarak bağlayıcı ilk küresel iklim protokolü hangisi?
3. Bu çok kritik! Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışını öncelikle kaç derecenin altında sınırlandırmayı hedefler?
4. Uydu verileri ve iklim modellemeleri, sera gazı birikiminin küresel ısınmaya yol açtığını somut olarak kanıtlamıştır.
5. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin uluslararası kısaltması hangisi?
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6. Atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu ölçen ve iklim değişikliği araştırmalarında referans kabul edilen en ünlü eğrinin adı ne?
7. Çevre eylemliliği ve farkındalığı ilk olarak 1960'larda çevre kirliliği ve yoğun kimyasal kullanımıyla mı tetiklenmiştir?
8. Paris Anlaşması'na göre ülkelerin iklim hedeflerini ve emisyon azaltım vaatlerini kaç yılda bir güncellenmesi zorunlu?
Sen küresel iklim liderisin!
Bilinçli bir çevre aktivistisin ama küçük eksiklerin var!
Yolun başında iyi niyetli bir çevrecisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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