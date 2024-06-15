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Bize Kendinden Bahset, Bir Pizza Olsaydın Neyli Olurdun Onu Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Bir Pizza Olsaydın Neyli Olurdun Onu Söyleyelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 19:01

Pizzalar da tıpkı insanlar gibi eşsiz ve çeşitlidir!

Hazırsan bu testte sen bir pizza olsaydın neyli olurdun onu söylüyoruz!

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1. İlk soruyla başlayalım! Genel olarak gün içerisinde aktif olduğunu söyleyebilir misin?

2. Senin için kötü bir günü güzelleştirmenin yöntemi nedir?

3. Senin için en güzel hafta sonu etkinliği hangisidir peki?

4. Düzenli olarak spor yapıyor musun?

5. Sık sık dışarıda yeme alışkanlığın var mı?

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6. Senin için günün favori vaktini öğrenelim!

7. Ne kadar sosyal biri olduğunu sorsak?

8. Seni tanımlayacak bir kelime olsa bu hangisi olurdu?

9. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?

Karışık!

Karışık!

Sen bir pizza olsaydın, kesinlikle bir karışık pizza olurdun. Seninle her zaman beklenmedik lezzetler ve renkler buluşur, hayatının her dilimi farklı ve heyecan verici olurdu! Kimi zaman tatlı bir ananas, kimi zaman baharatlı bir sosis, belki de hafif acılı jalapenolarla dolu olurdun. Ancak her zaman, bu çeşitli zevklerin bir araya gelerek muhteşem bir uyum oluşturduğunu gösterirdin. Senin gibi bir pizza, her lokmada yeni bir macera vaat ederdi ve kimse senin tarzını tahmin edemezdi!

Karides ve mantarlı!

Karides ve mantarlı!

Eğer bir pizza olsaydın, kesinlikle bir karides ve mantarlı pizza olurdun çünkü sen değişiklikten ve sıradışı lezzetler seni daha iyi yansıtıyor. Denizden gelen karidesler senin maceracı ve cesur yanını temsil ederken, topraktan gelen mantarlar senin içten ve doğal tarafını açığa çıkarıyor. Senin gibi bir pizza herkesin ilgisini çekecektir çünkü senin kişiliğin de herkesi etkiliyor. Senin tarzın her zaman öngörülemez ve ilginç, bu yüzden karidesli ve mantarlı pizza tam olarak seni yansıtıyor!

Mozerella peynirli!

Mozerella peynirli!

Eğer bir pizza olsaydın, kesinlikle bir mozzarella peynirli pizza olurdun çünkü senin sadelikten ve içtenlikten yanasın. Mozzarella peyniri gibi, sen de insanlara zarif ve klasik bir tat yaşatıyorsun. Senin tarzın, sıcak ve rahatlatıcı bir atmosfer sunarak insanlara kendilerini huzurlu hissettiriyor. Senin gibi bir pizza, herkesin favorisi olmaya aday! Her ısırığında, insanlar seninle birlikte huzur dolu bir lezzet yolculuğuna çıkabilir...

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