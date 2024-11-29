29 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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'Fatih Harbiye' ve 'Sefirin Kızı' gibi birçok başarılı yapımda rol alan güzel oyuncu Neslihan Atagül ve 'Pis Yedili', 'Bana Sevmeyi Anlat' gibi dizilerin tanınan oyuncusu Kadir Doğulu 2016 yılında dünyaevine girmişti. İkili, evlendikleri günden bu yana gerek katıldıkları programlarda yaptıkları açıklamalarla gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla hep çok konuşuldu. Şimdilerde ise karnı burnunda oyuncu Neslihan Atagül, hamileliğiyle gündemde.
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Reha Muhtar geçtiğimiz aylarda evinde kaza geçirip yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü isim hastanedeyken Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, öz oğlu Poyraz'ı Muhtar'ın diğer eski eşi Nilüfer'in kızıyla beraber kaçırdığını iddia etmişti. İkilinin arasındaki sular bir türlü durulmazken bu kez ortalığı karıştıracak yeni iddialar Reha Muhtar'dan geldi. Reha Muhtar, Deniz Uğur'un kişisel verilerini çalmaya çalıştığını iddia etti.
'Yalı Çapkını' dizisinin 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu, günümüzün en çok beğenilen kadın oyuncularından. Kendisi tıpkı diğer başarılı kadın oyuncularımız gibi yurt dışında da epey seviliyor. Ünü ülkeyi aşan güzel oyuncu ELLE Arabia'nın kapak kızı oldu. Dergi ve bir lüks markanın işbirliğiyle birlikte kamera karşısına geçen Saraçoğlu birbirinden yeni ve tarz tasarımları üzerinde taşıdı. Afra Saraçoğlu'nun verdiği pozlar sosyal medyada oldukça beğenildi.
'Duvar' şarkısı ile hafızalarımıza kazınan Zeynep Casalini'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcının müziği bıraktığı ve Bodrum'a yerleştiği iddia edilmişti hatırlarsanız. Geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin kameralarına yakalanan Casalini, Bodrum'a yerleştiğini ancak müziği bırakmadığını açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Casali'nin "Beni intihardan Sezen Aksu kurtardı" itirafı ise duyanları şaşırttı.
80'li yıllarda rol aldığı Yeşilçam filmlerinde güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Banu Alkan'ı tanımayanınız yoktur. Hatta kendisi o dönem güzelliğiyle o kadar ön plana çıkıyormuş ki ünlü oyuncuya 'Afrodit' takma ismi verilmiş. Mitlerde, masal dünyalarında anlatılmaya layık bir güzelliğe sahip olunca, ona özenen de çok oluyordur haliyle. Banu Alkan'a gerçekten özenenlerden biri midir bilmiyoruz fakat Kylie Jenner bir dönem Banu Alkan'ın giyim tarzına oldukça benzer kostümler tercih etmiş ve bu tercihleriyle Afrodit'in diline düşmüştü. Nitekim bir dönem Jenner'ı sosyal medyada sözleriyle yerin dibine sokup sokup çıkaran Alkan'ın yeni hedefi beyaz mayolu Kim Kardashian oldu.
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Son günlerde magazin gündemini çalkalayan konulardan bir tanesi de sarsıntıların bir türlü durulmadığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisi biliyorsunuz ki. Wanda Nara'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ve ilişkisini ilan etmesi, Icardi'nin sakatlığı, boşanma aşamasına geçilmesi ve taciz iddiaları derken bu ilişkinin içerisinden çıkmak imkansız hale geldi. Sabah'tan Mevlüt Tezel'İn haberine göre bu kez ikilinin arasında çıkan yeni kriz mahkemenin görüleceği yer oldu! Wanda Nara davanın Türkiye'de görülmesini isteyen Icardi'ye karşı çıktı.
2003 yılında 'Popstar Türkiye' yarışmasına katılmasının ardından ismini tüm Türkiye'ye tanıtan Bayhan Gürhan'ı birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Sonrasında Bayhan, uzun yıllar müzik dünyasından uzakta dursak da son yıllarda yeniden revaçta. 'Tiryakinim' ile oldukça başarılı bir çıkış yakalayan ünlü isimden üzen bir haber geldi. Bayhan, babası Sabahattin Gürkan'ı bir trafik kazası sonucu 68 yaşında kaybetti. Şarkıcı babasını bugün son yolculuğuna uğurladı.
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, 17 Ekim tarihinde evinde ölü bulunmuş ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti. Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Vural Çelik'in vefatının ardından yayınladığı veda yazısıyla tepki çekmişti. Birçok ünlü ismin yanı sıra Seksenler dizisinde Çelik ile birlikte rol alan Ayşe Tolga'dan da ünlü oyuncu hakkında ilk açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan ile Esas Oğlan isimli projede yer almış ve bu proje Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcının yeni projesi kimileri tarafından çok beğenilmiş kimileri tarafından ise çok eleştirilmişti. Geçtiğimiz saatlerde bir programın canlı yayınına konuk olan Demet Akalın ise Ebru Gündeş'ten taraf olduğunu söyleyerek Hadise'yi asla izlemeyeceğini itiraf etti. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Türk pop müziğinin yapıtaşını oluşturan birçok şarkıda imzası bulunan söz yazarı ve şarkıcı Gülşen, Edis ile uzun yıllardır arkadaş biliyorsunuz. İkilinin yakınlığı, ortak yapımlarının ötesinde. Edis ve Gülşen, düetleriyle müzik listelerini altüst etmeyi başarırken dostluklarıyla da düşman çatlatıyorlar. Birlikte birçok etkinlik, lansman ve doğum gününe katılan ikili, isimlerinin yan yana anılmasını da seviyor ve her fırsatta birlikte görüntü de veriyorlar. Bu yakın dostluk devam ederken, şarkıcı Edis'in dün doğum günüydü. Gülşen, yakın arkadaşının doğum gününü baldan tatlı sözlerle kutlarken, onu yere göğe sığdıramadı.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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