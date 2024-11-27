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Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Kasım Ayında Tüketilmesi Gereken 10 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Kasım Ayında Tüketilmesi Gereken 10 Meyve-Sebze

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 19:01

Her şey zamanında yenmeli ki en taze ve lezzetlisi olsun. Bu içeriğimizde Kasım ayının favorisi olan sebze ve meyveleri sıraladık. Afiyet olsun!

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1. Karnabahar

Kışın hasta olmak istemiyorsanız bol bol vitamin almanız gerekiyor. Karnabahar, C vitamini ve lif açısından oldukça zengin olması açısından oldukça önemli bir besin kaynağı. Haşlayarak veya fırında baharatlarla pişirerek afiyetle yiyebilirsiniz.

2. Brüksel Lahanası

Kimileri vardır ki kışın en sevdikleri yan Brüksel lahanasıdır. Kasım ayında Brüksel lahanasının en taze halini bulabilirsiniz. Nasıl yiyeceğiniz ise tamamen sizin keyfinize kalmış. Buharda pişirerek oldukça sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz.

3. Ispanak

Ispanak, demir yönünden oldukça zengin. Bu yüzden de kışın mutlaka beslenme diyetimize eklememiz gerekiyor. Temel Reis boşa o kadar ıspanak yemiyordu yani anlayacağınız! Ispanağı kullanabileceğiniz ise çeşit çeşit tarif bulunuyor.

4. Havuç

Göz sağlığını etkileyen A vitamini konusunda en zengin sebzelerden biri tabii ki havuç. Havucun en güzel yanı ise tatlılardan çorbalara istenilen çoğu şeyde rahatça kullanılabiliyor olması.

5. Kereviz

Kasım ayı için son sebzemiz ise kereviz. Kereviz birazcık ön yargıyla yaklaşılan bir sebze. Ancak doğru tarifle leziz bir yemek yapabilirsiniz. Özellikle de limonlu ve portakallı tariflerle kerevizin tadı bir başka güzel oluyor.

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6. Nar

Birçok kişinin favori meyvelerinden biri olan nar, tüm bereketiyle Kasım ayında sofralarımıza geliyor. Antioksidan deposu olan nar, bağışıklığı yükseltirken aynı zamanda hem tatlılar hem de salatalara leziz bir dokunuş yapıyor.

7. Mandalina

Yavaş yavaş kışa girilirken turunçgiller de iyice sofralarda yerini almaya başlıyor. Eğer daha şimdiden hasta olmak istemiyorsanız bağışıklığınızı desteklemek için mandalina yemeye başlasanız iyi edersiniz.

8. Greyfurt

Bir başka turunçgil önerimiz ise greyfurt olacak. Kasım ayında olgunlaşan greyfurtlar sayesinde C vitamini kaynağını güzelce karşılıyoruz. Özellikle de kahvaltılar için greyfurt mükemmel bir güne başlangıç tercihi olabilir, bizden söylemesi.

9. Elma

Bir klasik olan elmasız liste düşünülemezdi herhalde. Kasım ayında sulu ve tatlı elmalardan bolca bulabilirsiniz. Elmayı biz en çok ara öğünlerde tüketmeyi seviyoruz. Böylece kilomuza dikkat ederken aynı zamanda sağlıklı atıştırmalıklar yiyoruz.

10. Cennet Hurması

Listemizin son önerisi ise cennet hurması olacak. Yumuşak ve tatlı dokusuyla seveni çok olan cennet hurması, A vitamini açısından oldukça zengin. Ayrıca bağışıklık sistemini de desteklediğini ekleyelim.

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Radlands
Radlands
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