Yalçın Çakır'ın Son Halinden MasterChef'teki El Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yalçın Çakır'ın Son Halinden MasterChef'teki El Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Flash TV'nin tanınır bir kanal olmasındaki en büyük etmenlerden biri kesinlikle Yalçın Çakır'dı. Yalan Topu Testi, İş Peşinde, Evlat Acısı ve daha fazlasının sunuculuğunu üstlendi Yalçın Çakır. Bizim "Yalçın Abi" olarak tanıdığımız Çakır, uzun yıllardır televizyonda yer almazken neler yaptığını merak ettik. Yılların acımadığı Yalçın Çakır'ın son hali ise görenleri şoke eden cinsten oldu. İşte Yalçın Çakır'ın son hali...
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RTÜK, geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar, Sahipsizler, Deha ve Yabani dizilerine ceza vermişti. Yayın durdurma ve para cezası verilen diziler şu an hala yayında olurken bu cezaların ne zaman uygulamaya koyulacağı merak konusu oldu. Birsen Altuntaş, RTÜK cezalarının ne zaman uygulanacağının detaylarını yazdı. İşte Birsen Altuntaş'ın açıkladığı o detaylar...
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şoke eden anlar yaşandı. Yarışmacılardan Onur, yayın esnasında el hareketi çekti. O anlar kameralara yakalanırken yanlışlıkla televizyonda yayınlandı. Onur'un el hareketi çektiği anlar sosyal medyayı birbirine kattı. İşte o anlar...
Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Leyla'yı izleyen bir seyircinin yorum yaptığı videoyu paylaşan Vuslateri, kendine övgü alırken rol arkadaşı resmen yerin dibine girdi. "Diziyi Leyla değil, Nur götürüyor. Başrol bu kadın bence, yanlış olmuş." gibi ifadelerin yer aldığı video kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Vuslateri videoyu silse de dizinin hayranları bu paylaşıma tepki gösterdi.
Aşk-ı Memnu ile yıldızı parlayan Hazal Kaya, Hakan Gence'nin programına konuk oldu. Özel hayatı ve kariyeriyle ilgili sorulara cesur yanıtlar veren Kaya, sosyal medyadaki linçler hakkında konuştu. Aşk-ı Memnu döneminde sosyal medya bu kadar revaçta olsaydı neler hissedebileceğini anlatan Kaya, psikolojik olarak biteceğinden bahsetti. Aşk-ı Memnu'daki Nihal karakterinin sevilmemesi ve şımarık bulunmasıyla şu an bile tepki alan Kaya, kariyerinin başındayken bunu kaldıramayabileceği yönünde itiraflarda bulundu.
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atv'de 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde arka arkaya vedalar yaşanıyor. Diziye son olarak Gencer Bey ve Sancar Bey karakterine hayat veren oyuncular veda ederken Birsen Altuntaş yeni bombayı patlattı. Altuntaş'ın haberine göre dizideki kritik bir rolü canlandıran oyuncu için yolun sonuna gelindi. Ünlü oyuncu hikâyesi bittiği için diziye veda edecek. İşte detaylar...
RTÜK, içinde Arka Sokaklar'ın da bulunduğu 4 diziye para ve yayın durdurma cezası vermişti. Arka Sokaklar'da Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'tan konu hakkında hemen paylaşım gelirken Çoruh, bugün de paylaşım yapmadan duramadı. Cezalar kanallara bildirilene kadar yayın durdurma cezası uygulanmazken Çoruh, seyirciye sosyal medya hesabından seslendi. İşte o paylaşım...
Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği En Hamarat Benim programında şaşırtan anlar yaşandı. Yemek olarak "tavuk ayağı" ikram eden yarışmacı, diğer yarışmacılardan tepki aldı. Yarışmacılardan Asuman Hanım, midesi bulandığını belirterek yemeğin üzerini kapattı. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar...
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yine alkış toplayacak bir sahne yayınlandı. Kendisini takip eden Cemal'den şikayetçi olmaya giden Kıvılcım'ın polisle diyaloğu bazı gerçekleri yüzümüze çarptı. Söz konusu sahnede Cemal'den şikayetçi olursa bunun karşı tarafa bildirileceği söylenirken Kıvılcım'ın "Vay memleketimde kadın olmanın haline" tepkisi alkış topladı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
2011-2022 yılları arasında yayınlanan O Ses Türkiye, 2025 yılıyla beraber ekranlara geri dönecek. Jürisinde değişikliklerin yapılacağı popüler yarışma programından ilk haber geldi. Ekol TV'nin haberine göre O Ses Türkiye'nin yeni jürisi belli oldu. Jüride bir isim ise herkesi şaşırttı. İşte O Ses'in yeni jürisi...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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