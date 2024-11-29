Sabancılar Adana'ya Uçtu, Canseven Hayırlı Cumalar Dedi: 29 Kasım'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sabancılar Adana'ya Uçtu, Canseven Hayırlı Cumalar Dedi: 29 Kasım'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Özge Özpirinçci
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Arzu Sabancı
Zeynep Bastık
Cemal Can Canseven
Şeyma Subaşı
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Berfu Yenenler
Yasemin Şefkatli
Gamze Erçel
Seda Bakan
Sibil Çetinkaya
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Nazlı Sabancı
Sinem Kobal
Eda Ece
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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