29 Kasım Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
29 Kasım Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 29 Kasım Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul'un Güngören ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. 4 katlı bir binada kısmı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Ünlü sunucusu Ebru Baki, geçtiğimiz ay Sözcü TV’den ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyuran Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu. Baki paylaşımında, "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle" demişti.
Türkiye'nin La Nina etkisine girdiği ve çok sert bir kışın beklendiği gündemdeyken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için 'azot dioksit' uyarısı geldi. Puslu havayla birlikte kötü koku hissedilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerden hissedilecek kötü kokunun yarından itibaren daha fazla şehre yayılması bekleniyor.
DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı görevden alındı ve yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, Ayvaz Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un kayyum atandığını açıkladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere kötü haber verdi. ''Şimdiden geçmiş olsun'' diyerek emeklilerin haklarından birinin kaldırılacağını açıkladı. Engelli çalışanların emeklilik haklarının sınırlandırılmaya çalışıldığını söyleyen Erdursun, "Kapsam 1.10.2008’den önce sigortalı olanları da içine alacak! Engelli emeklilik bitecek! Yazık çok yazık! Göz göre göre milletin yasal haklarını ellerinden alıyorlar" dedi.
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AFAD, Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Deprem sonrası açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Tarafımıza gelen herhangi bir olumsuz ihbar yoktur" dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılara karşı harekete geçti. En çok şikayet edilen 0850'li numaralar için yeni düzenleme geliyor. Bu yeni uygulamayla yanıltıcı telefon aramaları ve dolandırıcılık girişimlerinin engellenmesi hedefleniyor.
39 gün süren 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 22 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun 29 Kasım'da sona erdiğini açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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