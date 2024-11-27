onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemek Pişirme Alışkanlıklarına Göre Hangi Film Karakterisin?

etiket Yemek Pişirme Alışkanlıklarına Göre Hangi Film Karakterisin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 19:46

Mutfaktaki alışkanlıkların, sabah kahvaltısını hazırlarken bile seni bir film karakterine dönüştürebilir! Peki sen, hangi ikonik karakterin mutfak ruhunu taşıyorsun? Hemen testi çöz ve öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Mutfakta geçirdiğin zamanın çoğu nasıl geçiyor?

2. Yemek yaparken müzik dinler misin?

3. Yemek yaparken en sık kullandığın malzeme nedir?

4. Tariflere ne kadar bağlı kalırsın?

5. Yemek yapmayı nereden öğrendin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yemek yaparken başına en sık gelen şey nedir?

7. Yemek sunumuna önem verir misin?

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yemek yapma tarzını daha iyi tanımlar?

9. Yemeklerini genelde kim yer?

10. Son olarak, yemek yaparken en büyük önceliğin nedir?

Remy (Ratatouille)

Remy (Ratatouille)

Mutfakta bir sanatçısın, hatta belki de bir dahisin! Denemeyi, risk almayı ve farklı tatlar yaratmayı seviyorsun. Mutfakta geçirdiğin zaman, sadece yemek yapmak değil, aynı zamanda kendini ifade etmek için bir yol. Remy’nin cesareti ve tutkusu tam senin ruhunu yansıtıyor. Eğer bir gün Paris’te bir restoran açarsan kesinlikle Michelin yıldızına layık görülürsün!

Monica Geller (Friends)

Monica Geller (Friends)

Organizasyon ve mükemmeliyetçilik senin ikinci adın! Mutfakta her şeyin yerli yerinde olmasını ve tariflerin kusursuz bir şekilde uygulanmasını seviyorsun. Her detayı düşünerek hazırlık yapıyor, tüm enerjini en iyi sonucu almak için harcıyorsun. Ama bu titizliğin seni biraz fazla ciddileştirdiği de oluyor, tıpkı Monica’nın arkadaş grubunu kontrol altında tutmaya çalıştığı gibi!

Bridget Jones (Bridget Jones’un Günlüğü)

Bridget Jones (Bridget Jones’un Günlüğü)

Mutfakta biraz karışık biraz dağınık ama her zaman eğlencelisin! Yemek yaparken işler bazen istediğin gibi gitmeyebilir ama sen bunu umursamıyorsun. Çünkü senin için önemli olan lezzetten ya da sunumdan önce, o anın tadını çıkarmak. Tıpkı Bridget gibi, başına gelen aksilikleri mizahla karşılıyor ve her şeyin sonunda bir şekilde yoluna girdiğini görüyorsun.

Homer Simpson (The Simpsons)

Homer Simpson (The Simpsons)

Mutfakta tam bir rahatlık ve keyif insanısın! Yemek yapma konusunda senin için önemli olan sadece doyurucu ve kolay bir şeyler hazırlamak. Pratikliği her zaman ön planda tutuyor, karmaşık tariflerden kesinlikle uzak duruyorsun. Tıpkı Homer gibi mutfakta fazla zaman harcamayı sevmiyorsun ama işin eğlencesine her zaman varım diyorsun. Pizza, dondurma ya da hazır noodle gibi seçeneklerle günü kurtarmak senin işin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
matsuri
matsuri
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın