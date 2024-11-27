Yemek Pişirme Alışkanlıklarına Göre Hangi Film Karakterisin?
Yemek Pişirme Alışkanlıklarına Göre Hangi Film Karakterisin?
Mutfaktaki alışkanlıkların, sabah kahvaltısını hazırlarken bile seni bir film karakterine dönüştürebilir! Peki sen, hangi ikonik karakterin mutfak ruhunu taşıyorsun? Hemen testi çöz ve öğren!
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1. Mutfakta geçirdiğin zamanın çoğu nasıl geçiyor?
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2. Yemek yaparken müzik dinler misin?
3. Yemek yaparken en sık kullandığın malzeme nedir?
4. Tariflere ne kadar bağlı kalırsın?
5. Yemek yapmayı nereden öğrendin?
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6. Yemek yaparken başına en sık gelen şey nedir?
7. Yemek sunumuna önem verir misin?
8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yemek yapma tarzını daha iyi tanımlar?
9. Yemeklerini genelde kim yer?
10. Son olarak, yemek yaparken en büyük önceliğin nedir?
Remy (Ratatouille)
Monica Geller (Friends)
Bridget Jones (Bridget Jones’un Günlüğü)
Homer Simpson (The Simpsons)
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