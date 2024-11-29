onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Ata Binen Hadid'den Jenner'ın Manzarasına 29 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Ata Binen Hadid'den Jenner'ın Manzarasına 29 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.11.2024 - 01:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris Hilton

Paris Hilton

Dua Lipa

Dua Lipa

Sofia Vergara

Sofia Vergara

Cardi B

Cardi B

Bella Hadid

Bella Hadid
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Michele Morrone

Michele Morrone

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Wanda Nara

Wanda Nara

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın