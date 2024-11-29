Ata Binen Hadid'den Jenner'ın Manzarasına 29 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Ata Binen Hadid'den Jenner'ın Manzarasına 29 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Paris Hilton
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Dua Lipa
Sofia Vergara
Cardi B
Bella Hadid
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Gigi Hadid
Michele Morrone
Kendall Jenner
Wanda Nara
Jennifer Lopez
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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