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Mutfağa Girmeyen Kalmayacak: Herkesin Bayılacağı Pratik ve Lezzetli 10 Akşam Yemeği Fikri

etiket Mutfağa Girmeyen Kalmayacak: Herkesin Bayılacağı Pratik ve Lezzetli 10 Akşam Yemeği Fikri

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 19:01

Gün boyu yoğun bir tempo ile çalıştıktan sonra eve gelip yemek yapmak, çoğumuz için bir stres kaynağına dönüşmeye yetiyor. Artık panik yapmaya gerek yok çünkü hızlı ve pratik tarif önerilerimizle bu dertten tam şu an kurtulabilirsiniz! Şimdiden afiyet olsun.

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1. Fırında Sebze

Kısa sürede hafif, sağlıklı ve lezzet bir yemek isteyenler için fırında sebze bir kurtarıcı niteliğindedir. Patates, kabak, patlıcan, havuç, soğan ve dilediğiniz tüm sebzeleri doğrayıp bir fırın tepsisine yerleştirin. Üstüne dilediğiniz sosu ve baharatları ekleyin. 30 dakikada yemeğiniz hazır!

2. Zeytinyağlı Enginar

2. Zeytinyağlı Enginar

Enginar, özellikle bahar aylarının en sevilen taze ve lezzetli sebzelerinden bir tanesi. Tarif için öncelikle enginarları limonlu suda bekletin. Soğan, havuç ve bezelyeyi, zeytinyağında soteleyin. Enginarı tencereye yerleştirip üzerine sotelenmiş sebzeleri ekleyin. Az su ekleyip, kısık ateşte pişirin. Hem hafif hem de sağlıklı bir akşam yemeği!

3. Fırında Tavuk Fajita

3. Fırında Tavuk Fajita

Tavuğun hangi hali olursa olsun sorgulamadan yiyecekler için bir de bu halini deneyin istedik. Yine oldukça pratik ve lezzetli tariflerden bir tanesidir kendisi, üstelik Meksika mutfağının da gözdesidir... Tavuk göğsü, kırmızı ve sarı biber, soğan, fajita baharatı ve lavaş ekmeği gereken tüm malzeme bu kadar! Hepsini doğrayın, fırına verin ve çıkınca lavaşla afiyetle yiyin.

4. Sebzeli Noodle

4. Sebzeli Noodle

Sebzeli noodle, hem oldukça besleyici hem de pratik lezzetlerden biridir. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Noodle'ı haşlayıp brokoli, havuç, kırmızı biber gibi sebzeleri soya sosu ve sarımsak ile harmanlayın. Sonra hepsini karıştırın. İşten geldikten sonra ayaklarınızı uzatıp, afiyetle yiyin...

5. Fırında Somon

5. Fırında Somon

Resmine bakarken bile ağzımın sularının aktığı bu muhteşem yemeği yapmak sandığınızdan daha kolay. Somon, omega-3 açısından da zengin bir balıktır. Somon filetolarını yağlı kağıt üzerine yerleştirip üstüne zeytinyağı, limon dilimi, dereotu ekleyin. Tuz ve karabiber serpip 180 derecede 20 dakika pişirin. Bu yemeği dilerseniz romantik bir akşam yemeğine de dönüştürebilirsiniz.

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6. Mercimek Köftesi

6. Mercimek Köftesi

Mercimek köftesi, veganlar ve vejetaryenler için mükemmel bir seçenektir. Kırmızı mercimeği haşlayın ve ince bulgurla karıştırın. Soğanı kavurup salça ekleyin ve bu karışımı mercimeğe ekleyip yoğurun. Maydanoz ekleyip şekil verin. Hem sağlıklı hem de doyurucu bu lezzet yine harika bir akşam yemeği fikri olabilir!

7. Makarna Salatası

7. Makarna Salatası

Makarna salatası, hem yemeklerin yanında hem de tek başına tercih edebileceğiniz hafif yemeklerden bir tanesidir. Makarnayı haşlayın ve içine mısır, garnitür, kırmızı biber, yeşil soğan gibi dilediğiniz malzemeleri ekleyin. Yoğurt, mayonez ve sarımsakla hazırladığınız sosu da ekleyip karıştırın. Karıştırırken çıkan o ses bile ağzımızın sularını akıtmaya yetiyor. Soğuk servis yaparak sunun.

8. Ton Balıklı Sandviç

8. Ton Balıklı Sandviç

Sandviç hazırlamak da yemek de gerçekten oldukça keyifli bir aktivite. Üstelik, hızlı, pratik ve lezzetli de bir akşam yemeği. Patlıcan, mısır, kabak, kırmızı biber gibi sebzeleri dilimleyip zeytinyağı ve kekik ile harmanlayın. Taze sandviç ekmeğinizin üstüne yerleştirin, ton balığını ekleyin. Bu lezzet karşısında daha fazla dayanamayıp koca bir ısırık almayı unutmayın.

9. Bulgurlu Kabak Dolması

9. Bulgurlu Kabak Dolması

Dolma uğraştırıcı bir tarif gibi gözükse de aslında çok pratik ve doyurucu bir lezzetlidir. İşe kabakların içini oyarak başlayın. Bulguru, ince doğranmış domates ve soğanla karıştırın. Baharatları ekleyin. Kısık ateşte pişirin ve yanında yoğurtla servis edin. İşte keyifli bir akşamın sırrı bu kadar basit!

10. Patates Köftesi

10. Patates Köftesi

Patatesin her hali muhteşem bir lezzet olsa da patates köftesi her şeyiyle muazzam bir tarif olma ödülünü kazanmaya hak kazanan bir tarif... Patatesleri haşlayıp rendeleyin. Soğan, un, yumurta, peynir, tuz, baharatları ekleyip ve iyice yoğurup kızartın. Düşüncesi bile insanı acıktırmaya yeterli.

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pondsjournal
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