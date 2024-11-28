Mutfağa Girmeyen Kalmayacak: Herkesin Bayılacağı Pratik ve Lezzetli 10 Akşam Yemeği Fikri

Tavuğun hangi hali olursa olsun sorgulamadan yiyecekler için bir de bu halini deneyin istedik. Yine oldukça pratik ve lezzetli tariflerden bir tanesidir kendisi, üstelik Meksika mutfağının da gözdesidir... Tavuk göğsü, kırmızı ve sarı biber, soğan, fajita baharatı ve lavaş ekmeği gereken tüm malzeme bu kadar! Hepsini doğrayın, fırına verin ve çıkınca lavaşla afiyetle yiyin.