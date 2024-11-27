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Yemek Pişirme Tarzına Göre Hangi Ünlü Şefsin?

etiket Yemek Pişirme Tarzına Göre Hangi Ünlü Şefsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 20:31

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi her şefin de bir yemek pişirme tarzı olduğunu savunabiliriz. Senin yemek pişirme tarzına göre hangi şef olabileceğini bu test ile anlayacağız!

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Klasik sorumuz ile başlayalım: Mutfakta ne kadar zaman geçirmeyi seviyorsun?

Şimdi sana favori yemeğini sormayacağız ama bu yemekten en çok hangi malzemeleri kullanmayı sevdiğini soracağız. Seç birini!

Yemek yapma tarzını tek bir kelime ile tanımlayabilseydin, bunlardan hangisi olurdu?

Yemek yaparken mutfağı nasıl kullandığını öğrenebilir miyiz?

Peki yemek tariflerinde birkaç adımı atladığın oluyor mu?

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Dürüst ol: Şimdiye kadar tüm malzemelerine sahip olduğun ve tarifini adım adım bildiğin bir yemeği son dakika yapmaktan vazgeçtin mi?

Malzemelerini günler öncesinden mi alırsın, yoksa günlük taze mi temin edersin?

Son soru: Büyük çaba harcayıp pişirdiğin yemeği sofrada servis ettin ama biri yemeğin tadını beğenmedi. Nasıl tepki verirsin?

Julia Child!

Julia Child!

Sen tam bir Julia Child’sın! Mutfakta güçlü ve kendine güvenen bir tarzın var. Her tarife kendi yorumunu katmayı seviyor, detayları asla atlamıyorsun. Yemek yaparken sabırlı ve özenlisin; çünkü ortaya mükemmel bir sonuç çıkarmak senin için çok önemli. Ayrıca yemeklerini paylaşmaktan ve başkalarını mutlu etmekten büyük keyif alıyorsun. Sofran, hem sıcacık bir atmosfer hem de harika lezzetlerle dolup taşıyor!

Jamie Oliver!

Jamie Oliver!

Senin ruhun tam bir Jamie Oliver! Doğallık, sıcaklık ve yaratıcılık mutfağına yansıyor. Ev yapımı lezzetler, basit ama etkileyici tarifler senin işin. Misafirlerin sofranda hep kendini rahat hisseder; çünkü senin yemeklerin hem ruhu hem de mideyi doyuruyor. Baharatlar ve taze malzemeler senin mutfakta en büyük dostların. Yemek yapmak senin için bir keyif ve bu enerjiyi her tabağına yansıtıyorsun.

Heston Blumenthal!

Heston Blumenthal!

Sen tam bir Heston Blumenthal’sin! Mutfakta sıradan tarifler seni tatmin etmiyor, hep bir adım ötesini düşünüyorsun. Deneysel ve yaratıcı yapınla, mutfağında adeta bir bilim insanı gibi çalışıyorsun. Malzemelerin ardındaki kimyayı çözmek, teknikleri ustaca kullanmak senin işin. Yemeklerin sadece birer lezzet değil, aynı zamanda birer deneyim. Her tabağında 'Vay be!' dedirtecek bir sürpriz saklı!'

Nigella Lawson!

Nigella Lawson!

Senin iç dünyan tam bir Nigella Lawson gibi! Yemek yaparken hem zarafet hem de samimiyet ön planda. Her tarifine biraz kendi ruhunu, biraz da aşkını katıyorsun. Tatlılara olan ilgin, yemeklerine kattığın şık dokunuşlarla kendini gösteriyor. Yemek senin için bir tutku değil, sevgiyle yapılan bir sanat. Sofran hem göze hem de kalbe hitap ediyor; sevdiklerinle paylaştığın her lokma unutulmaz bir anıya dönüşüyor.

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Ma Belle
Ma Belle
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