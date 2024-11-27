Senin iç dünyan tam bir Nigella Lawson gibi! Yemek yaparken hem zarafet hem de samimiyet ön planda. Her tarifine biraz kendi ruhunu, biraz da aşkını katıyorsun. Tatlılara olan ilgin, yemeklerine kattığın şık dokunuşlarla kendini gösteriyor. Yemek senin için bir tutku değil, sevgiyle yapılan bir sanat. Sofran hem göze hem de kalbe hitap ediyor; sevdiklerinle paylaştığın her lokma unutulmaz bir anıya dönüşüyor.