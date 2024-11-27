Yemek Pişirme Tarzına Göre Hangi Ünlü Şefsin?
Yemek Pişirme Tarzına Göre Hangi Ünlü Şefsin?
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi her şefin de bir yemek pişirme tarzı olduğunu savunabiliriz. Senin yemek pişirme tarzına göre hangi şef olabileceğini bu test ile anlayacağız!
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Klasik sorumuz ile başlayalım: Mutfakta ne kadar zaman geçirmeyi seviyorsun?
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Şimdi sana favori yemeğini sormayacağız ama bu yemekten en çok hangi malzemeleri kullanmayı sevdiğini soracağız. Seç birini!
Yemek yapma tarzını tek bir kelime ile tanımlayabilseydin, bunlardan hangisi olurdu?
Yemek yaparken mutfağı nasıl kullandığını öğrenebilir miyiz?
Peki yemek tariflerinde birkaç adımı atladığın oluyor mu?
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Dürüst ol: Şimdiye kadar tüm malzemelerine sahip olduğun ve tarifini adım adım bildiğin bir yemeği son dakika yapmaktan vazgeçtin mi?
Malzemelerini günler öncesinden mi alırsın, yoksa günlük taze mi temin edersin?
Son soru: Büyük çaba harcayıp pişirdiğin yemeği sofrada servis ettin ama biri yemeğin tadını beğenmedi. Nasıl tepki verirsin?
Julia Child!
Jamie Oliver!
Heston Blumenthal!
Nigella Lawson!
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