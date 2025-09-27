onedio
Bize Bir Sofra Kur, Sana Türk Mutfağındaki Hangi Klasik Yemek Olurdun Söyleyelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
27.09.2025 - 19:33

Eğlenceli ve lezzetli bir Onedio testi daha! Kurduğun sofraya şöyle detaylıca bakarak Türk mutfağının hangi klasik yemeği olduğunu söyleyeceğiz. Ama dikkat, soruları cevaplarken ağzının suyu akabilir! 🤪

Başlıyoruz! Önce bir servis tabağı seçer misin?

Çorbalardan başlayalım! Bir çorba seçer misin?

Sofrana gözün kapalı bir şekilde ekleyeceğin yemeği seçmeni istesek?

"Ben bunu yapmam, bana başka şeyler sunun." diyorsan bu yemeklerden birini seçer misin?

Her çeşidinin güzel olduğu bu böreklerden bir tanesini seçer misin?

E salata olmazsa olmaz! Birini seç!

Sıra geldi mezelere! Bir meze seç.

"E tatlılar nerede?" dediğini duyar gibiyiz! Şu tatlılardan birini seç.

Sütlü tatlı sevmiyorsan şerbetli tatlılar da var! bunlardan birini seçer misin?

İçecek servisi yapmadan önce bunlardan birini seçer misin?

Mantı!

Sen resmen sofranın yıldızı oluyorsun. Uğraştırıcı görünüyorsun ama bir kere seni tanıyan kolay kolay vazgeçemiyor. Dışarıdan biraz küçük, sade, sessiz gibi dursan da içinde kocaman bir emek, sabır ve lezzet var. İnsanlara kendini fazla göstermiyorsun ama sofraya geldiğinde herkes iyi ki varsın diyor. Senin olman biraz sabır istiyor ama sonunda tadına doyum olmuyor!

Dolma!

Senin olayın tamamen detaylarda. Görünüşün bile başlı başına bir sanat eseri. Sarmalamayı bilen, özeni bilen insanlarla anlaşabiliyorsun. Hayatında da hep ufak ayrıntılara önem veriyorsun, nasıl yapıldığının çok şey değiştirdiğini biliyorsun. Biraz sabırlı, biraz titizsin ama sonucunda ortaya çıkan şey: incelikli, lezzetli ve unutulmayan bir tat!

İskender!

Sen sofraya girdiğin anda havayı değiştiriyorsun. Ağırbaşlısın ama sıkıcı değilsin, güçlü bir duruşun var ama aynı zamanda keyif veren bir tarafın da hep hazır. İnsanlar seni gördüğünde “tamam, şimdi işler ciddileşti” diyor. Sıradan bir yemek değilsin, biraz özel ilgi ve dikkat istiyorsun. Ama sana hak ettiği değer verildiğinde sofrayı şölene çeviriyorsun.

Kuru Fasulye!

Sen tam “güvenilir dost” kategorisindesin. Ne zaman lazım olsan oradasın, ne zaman canlar sıkkın olsa iyi gelen hep sensin. Abartısız, gösterişsiz, ama tam bir ruh doyuran tarafın var. Seni yiyen tok, yanında olan huzurlu. Bazen “çok klasik” deseler de sen o klasiğin hakkını veriyorsun. Bir evde fasulye kaynıyorsa o evin sıcaklığı başka oluyor, tıpkı senin yanında insanların hissettiği gibi.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
