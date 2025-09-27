Bize Bir Sofra Kur, Sana Türk Mutfağındaki Hangi Klasik Yemek Olurdun Söyleyelim!

Sen tam “güvenilir dost” kategorisindesin. Ne zaman lazım olsan oradasın, ne zaman canlar sıkkın olsa iyi gelen hep sensin. Abartısız, gösterişsiz, ama tam bir ruh doyuran tarafın var. Seni yiyen tok, yanında olan huzurlu. Bazen “çok klasik” deseler de sen o klasiğin hakkını veriyorsun. Bir evde fasulye kaynıyorsa o evin sıcaklığı başka oluyor, tıpkı senin yanında insanların hissettiği gibi.