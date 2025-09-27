Bize Bir Sofra Kur, Sana Türk Mutfağındaki Hangi Klasik Yemek Olurdun Söyleyelim!
Eğlenceli ve lezzetli bir Onedio testi daha! Kurduğun sofraya şöyle detaylıca bakarak Türk mutfağının hangi klasik yemeği olduğunu söyleyeceğiz. Ama dikkat, soruları cevaplarken ağzının suyu akabilir! 🤪
Başlıyoruz! Önce bir servis tabağı seçer misin?
Çorbalardan başlayalım! Bir çorba seçer misin?
Sofrana gözün kapalı bir şekilde ekleyeceğin yemeği seçmeni istesek?
"Ben bunu yapmam, bana başka şeyler sunun." diyorsan bu yemeklerden birini seçer misin?
Her çeşidinin güzel olduğu bu böreklerden bir tanesini seçer misin?
E salata olmazsa olmaz! Birini seç!
Sıra geldi mezelere! Bir meze seç.
"E tatlılar nerede?" dediğini duyar gibiyiz! Şu tatlılardan birini seç.
Sütlü tatlı sevmiyorsan şerbetli tatlılar da var! bunlardan birini seçer misin?
İçecek servisi yapmadan önce bunlardan birini seçer misin?
Mantı!
Dolma!
İskender!
Kuru Fasulye!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
