Biz Sizi Anlıyoruz... Neden Bazılarımız İyi Gitmeyen Bir İlişkiyi Hemen Bitiremiyor?
Biten bir ilişkiyi bitirmek... Kulağa tuhaf geldi değil mi? Ama tam olarak durum bu. Bazen bir ilişkinin artık sürmediğini hepimiz anlıyoruz ama yine de nokta koymak imkânsız gibi geliyor. Hani o 'Zaten olmuyor ama ayrılmak da istemiyorum.' kafası… Tanıdık geldi mi?
İşte bilim insanları da bu kafa karışıklığına el atmış. Western Üniversitesi'nden Samantha Joel ve ekibi, ilişkilerde kalma nedenlerimize biraz ışık tutmuş. Küçük bir spoiler verelim: Her şey kendimizi düşündüğümüz için değilmiş. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Gitmek istiyorum ama onu üzmek istemiyorum..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama bahsedildiği gibi bencil değiliz. Sebepleri çok başka.
Gerçekten fedakârlık mı yoksa başka bir hesap mı?
Kulağa epey çelişkili geliyor...
İlişkiyi bitirme isteğinden sonra gelen üşengeçlik hissi, aslında üşengeçlik değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Klasik iki sebep: Ya "Çok emek verdim." ya da "Yalnız kalmak istemiyorum." düşüncesi.
"Ben mutsuzum ama o bana bağlı sanki ya..." düşüncesi, ayrılığı zorlaştırıyor.
Bu düşünce gerçekten "fedakârlık" mı?
Ya da manipüle edilmiş olabilirsin.
Her zaman dediğimiz gibi: Herkes sevdiği ve sevildiği ile mutlu olsun! 💖
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın