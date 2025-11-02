Biten Bir İlişkiyi Kabullenmenin 10 Aşaması

Artık bu kısır döngüden biraz olsun çıkmak istersin. Onu görmek, duymak canını daha çok yakıyor gibi gelir ve bu yüzden engellersin. Belki bir kez değil ama birkaç kez engelleme ve engeli kaldırma işlemini tekrarlarsın. Çünkü bloklamak, gerçek bir vedadan çok kendini koruma refleksinin bir yansıması gibi işlev görür.