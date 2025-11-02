Biten Bir İlişkiyi Kabullenmenin 10 Aşaması
Ayrılıklar kolay değil, özellikle de gerçekten sevdiysen… Ayrılığı kabul etmekse bazen daha da zor oluyor. İşte bu yüzden, ilişkinin bittiğini kabullenmek anlık bir olay değil bir süreçtir. Kimi zaman inkarla kimi zaman öfkeyle kimi zaman ise hüzünle ilerleyen bu yolculuğun 10 aşamasını senin için sıraladık. Bakalım sen şu an hangisindesin?
1. Ayrılığı "Bu sadece bir tartışma, geçer." olarak görmek.
2. Telefonun bildirim sesine koşarak gitmek.
3. Ortak şarkınız çaldığında uzaklara dalmak.
4. Herkese anlatma ihtiyacı.
5. Sosyal medyadaki paylaşımlarını gördükçe kıskanmaya ve öfkelenmeye başlarsın.
6. İlk “bloklama” hamlesi gelir.
7. "Ben iyiyim ya!" evresine geçmek.
8. Yeni ilgi alanları bulma evresi.
9. Eski fotoğraflara bakıldığında artık hüzünlenmemek.
10. "İyi ki bitmiş." diyebilmek.
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
