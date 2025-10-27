Birlikte Mutlu musunuz? İlişkinizi Test Edecek 10 Soru

İlişkinin mutluluğu bireysel olarak senin ve partnerinin mutluluğuna bağlı. Partnerinin yaşadığı bir mutluluk seni de onun kadar sevindiriyorsa o zaman bu mutlu bir ilişkidir. Ama partnerinin yaşadığı bir başarıyı kıskanıyor ya da umursamıyorsan o zaman pek de mutlu bir çift değilsinizdir belki.