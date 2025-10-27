onedio
Birlikte Mutlu musunuz? İlişkinizi Test Edecek 10 Soru

Meryem Hazal Çamurcu
27.10.2025 - 23:01

İlişkideyken bazen günlük hayata kapılıp gerçekten mutlu olup olmadığımızı gözden kaçırıyoruz. Şöyle koşuşturmaları bir kenara bırakıp kendini geriye çektiğinde gerçekten mutlu olup olmadığını merak ediyor musun? Partnerinle mutlu olup olmadığını anlamak için sorabileceğin sorulara dürüst cevaplar ver ve bu ilişkide mutlu musun anlayalım!

1. Partnerinle vakit geçirirken zaman akıp gidiyor mu?

Sevdiğin ve birlikte olmaktan hoşlandığın biriyleyken zaman akıp gider. O yüzden bu soru çok önemli. Partnerinle beraber vakit geçirdiğinde nasıl akşam olduğunu anlamıyorsan ilişkinin mutlu bir evresinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama dakikaları bile sayacak kadar sıkılıyorsan o zaman bu ilişkide bir sorun var demektir.

2. Onunla konuşurken kendini nasıl hissediyorsun?

Onun yanındayken kendini güvende ve özgür hissediyorsan doğru bir ilişkidesin demek. Çünkü mutlu bir ilişkin varsa içindekileri özgürce paylaşabilir ve kendini dilediğince ifade edebilirsin. Partnerinin yanındayken konuşmalarını sansürleyip sürekli filtrelerden geçiriyorsan bir şeyler doğru gitmiyor olabilir.

3. İlişkide birbirinize sürprizler yapıyor musunuz?

İlişkinin en güzel hali, o ilk zamanlardaki herkesin birbirine yaptığı küçük jestlerin olduğu zaman dilimi. Alınan hediyeler ve küçük sürprizlerle ilişki güzelleşiyor. Ama zamanla bu kaybolabiliyor. Bu da ilişkinin bitmeye yaklaştığını gösteren bir işaret olabilir. Birbirinizi hâlâ hediyelerle şaşırtabiliyorsanız mutlu bir ilişkiniz var diyebiliriz.

4. Ayrıyken partnerini özlüyor musun?

Partnerini görmediğinde onu özlüyorsan kalbinde hâlâ yeri var demektir. Özlemek ilişkinizin mutlu zamanlarında olduğunuzu gösterir. Ama bunun yerine ayrıldığında kendini rahatlamış hissediyorsan o zaman aranızda bir şeyler kopmuş olabilir.

5. İlişkide ettiğiniz kavgalar yapıcı kavgalar mı?

Her ilişkide tartışma, kavga oluyor. Ama burada önemli olan kavganın nasıl yapıldığı. Yapıcı kavgalar ilişkiyi daha ileriye götürebiliyor. Ama yıkıcı kavgalar ilişkiyi yıpratıyor. O yüzden kendine sorman gereken soru, ettiğiniz kavgalarda birbirinize zarar mı veriyorsunuz yoksa ilişkinizi ileriye mi taşıyorsunuz?

6. Beraber eğleniyor musunuz?

İlişkide eğlenmek en önemlisi. Mutlu olup olmadığını anlamak için de birlikte eğlenip eğlenmediğinize bakabilirsin. Birlikte eğlendiğin partnerinle mutlu bir ilişkin olduğu söylenebilir.

7. İlişkiniz sana güç veriyor mu?

Bazı ilişkiler insana güç verirken diğerleri insanı tüketiyor. Eğer partnerinle birlikteyken kendini çok daha güçlü hissediyorsan o zaman doğru bir yoldasın demek. Çünkü gerçek bir ilişki insana enerji verir. Ama ilişkide yaşadıkların seni tükenmiş ve yorgun hissettiriyorsa bu ilişki sana yük oluyor gibi.

8. Birlikte gelecek planları yapıyor musunuz?

Bir ilişki için kritik sorulardan biri gelecek planlarıyla ilgili olanlar. Partnerinle birlikte gelecek planı yapıp yapmadığın ilişkinin mutluluğuyla doğrudan bağlantılı. Mutlu çiftler gelecek için planlar kurarlar, mutsuz çiftler ise daha çok anı yaşamaya odaklıdırlar.

9. Partnerinin başarısına seviniyor musun?

İlişkinin mutluluğu bireysel olarak senin ve partnerinin mutluluğuna bağlı. Partnerinin yaşadığı bir mutluluk seni de onun kadar sevindiriyorsa o zaman bu mutlu bir ilişkidir. Ama partnerinin yaşadığı bir başarıyı kıskanıyor ya da umursamıyorsan o zaman pek de mutlu bir çift değilsinizdir belki.

10. Seni hâlâ çekici buluyor mu?

imgur.com

İlişkilerde fiziksel çekim önemli. Partnerinin seni çekici bulup bulmaması da ilişkinizin mutluluğunu etkiliyor. Partnerinin seni çekici bulması ilişkiye heyecan katıyor doğal olarak. Ama partnerin ilgisiz ve soğuk davranıyorsa o zaman ilişkide büyük sorunlar olduğunu söylemek zor değil.

