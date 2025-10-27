Birlikte Mutlu musunuz? İlişkinizi Test Edecek 10 Soru
İlişkideyken bazen günlük hayata kapılıp gerçekten mutlu olup olmadığımızı gözden kaçırıyoruz. Şöyle koşuşturmaları bir kenara bırakıp kendini geriye çektiğinde gerçekten mutlu olup olmadığını merak ediyor musun? Partnerinle mutlu olup olmadığını anlamak için sorabileceğin sorulara dürüst cevaplar ver ve bu ilişkide mutlu musun anlayalım!
1. Partnerinle vakit geçirirken zaman akıp gidiyor mu?
2. Onunla konuşurken kendini nasıl hissediyorsun?
3. İlişkide birbirinize sürprizler yapıyor musunuz?
4. Ayrıyken partnerini özlüyor musun?
5. İlişkide ettiğiniz kavgalar yapıcı kavgalar mı?
6. Beraber eğleniyor musunuz?
7. İlişkiniz sana güç veriyor mu?
8. Birlikte gelecek planları yapıyor musunuz?
9. Partnerinin başarısına seviniyor musun?
10. Seni hâlâ çekici buluyor mu?
