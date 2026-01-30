Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de Dünyanın İlk "Altın Sokağı"nı İnşa Edecek
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai kentinin dünyanın önde gelen altın ve mücevher ticareti merkezi konumunu güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında dünyada türünün ilk örneği olacak 'Altın Sokağı'nı inşa edeceğini duyurdu.
Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.
"Aç çocukları doyur" desen para yok derler ama böyle görgüsüzlüklere sınırsız paraları vardır. Şaşırtmıyorlar...
Hiç şaşırtmıyorlar yapsa yapsa lüks düşkünü Araplar yapardı
Çıldırmışlar...