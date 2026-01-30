onedio
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de Dünyanın İlk "Altın Sokağı"nı İnşa Edecek

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de Dünyanın İlk "Altın Sokağı"nı İnşa Edecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.01.2026 - 11:20

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai kentinin dünyanın önde gelen altın ve mücevher ticareti merkezi konumunu güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında dünyada türünün ilk örneği olacak 'Altın Sokağı'nı inşa edeceğini duyurdu.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, 'Ithra Dubai' isimli şirketin Dubai kentinin dünyanın önde gelen altın ve mücevher ticaret merkezi konumunu güçlendirmek amacıyla özel olarak geliştirdiği bir destinasyon olan 'Dubai Altın Bölgesi'ni resmen tanıttığı belirtildi.

Birleşik bir ekosistem olarak geliştirilen 'Dubai Altın Bölgesi'nde binden fazla perakendecinin yer alacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Dubai Altın Bölgesi, perakende takının yanı sıra külçe altın, toptan ticaret ve yatırımı kapsayan tüm altın ve mücevher değer zincirini tek bir yerde bir araya getiriyor.'

Açıklamada, Dubai Altın Bölgesi'nde ayrıca dünyada türünün ilk örneği olan 'Altın Sokağı'nın da yer alacağına dikkat çekildi.

BAE merkezli El-Beyan gazetesinde yer alan haberde de ülkenin 2024-2025 yıllarındaki dönemde 53,41 milyar dolar değerinde altın ihraç ettiği bilgisine yer verildi.

Haberde, 'altın ticaretinde dünyada ikinci sırada yer alan' BAE'nin ana ticaret ortaklarının ise İsviçre, İngiltere, Hindistan, Hong Kong ve Türkiye olduğuna işaret edildi.

*** (Görsel, Gemini ile hazırlanmıştır)

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Ata

"Aç çocukları doyur" desen para yok derler ama böyle görgüsüzlüklere sınırsız paraları vardır. Şaşırtmıyorlar...

Murat

Hiç şaşırtmıyorlar yapsa yapsa lüks düşkünü Araplar yapardı

Gökhan

Çıldırmışlar...