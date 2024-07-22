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Birkaç Yılda 100 Milyon: Kısa Sürede Tüm Platformları Alt Üst Eden Şarkılar

etiket Birkaç Yılda 100 Milyon: Kısa Sürede Tüm Platformları Alt Üst Eden Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 20:19

Bu şarkılar sadece birkaç yılda tüm platformlarda 100 milyon ve hatta üzerinde dinlendi!

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1. Güneş - NKBİ

2. Tuğkan - Kusura Bakma

3. Ezhel - Allah'ından Bul

4. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye

5. Madrigal - Dip

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6. Gazapizm - Unutulacak Dünler

7. Zeynep Bastık - Ara

8. No.1 - Yarım Kalan Sigara ft. Melek Mosso

9. Emir Can İğrek – Nalan

10. Uzi - Makina

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11. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın

12. Serhat Durmus - La Câlin

13. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme ft. Sedef Sebüktekin

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