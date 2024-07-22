Birkaç Yılda 100 Milyon: Kısa Sürede Tüm Platformları Alt Üst Eden Şarkılar
Birkaç Yılda 100 Milyon: Kısa Sürede Tüm Platformları Alt Üst Eden Şarkılar
Bu şarkılar sadece birkaç yılda tüm platformlarda 100 milyon ve hatta üzerinde dinlendi!
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1. Güneş - NKBİ
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2. Tuğkan - Kusura Bakma
3. Ezhel - Allah'ından Bul
4. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye
5. Madrigal - Dip
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6. Gazapizm - Unutulacak Dünler
7. Zeynep Bastık - Ara
8. No.1 - Yarım Kalan Sigara ft. Melek Mosso
9. Emir Can İğrek – Nalan
10. Uzi - Makina
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