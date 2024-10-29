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Bir Zamanlar Her Yerde Çalan ve Unutulmayan 20 Nostaljik Hit

etiket Bir Zamanlar Her Yerde Çalan ve Unutulmayan 20 Nostaljik Hit

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 22:10

Bazı şarkılar vardır ki zamanı hiç umursamaz; hangi yıl, hangi dönem olursa olsun onları duyduğumuzda eski güzel günlere ışınlanırız. Bir zamanlar her yerde çalan ve hepimizin diline dolanan bu nostaljik hitler, hem kalbimize hem de hafızalarımıza kazındı. O dönemlerin müzik listelerini domine eden bu parçalar, bugün bile bir yerde çalındığında bizi gülümsetir. Şimdi o eski güzel anılara birlikte bir yolculuk yapalım. Kim bilir, belki bu listeyi dinlerken geçmişe özlemle dolacak ya da yıllardır unuttuğun bir şarkıyı yeniden keşfedeceksin!

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1. Tarkan - Şımarık

2. Yeliz - Yalan

3. Sezen Aksu - Hadi Bakalım

4. Ajda Pekkan - Yeniden Başlasın

5. Barış Manço - Dönence

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6. MFÖ - Sude

7. Levent Yüksel - Zalim

8. Kıraç - Gönül

9. Gündoğarken - Olacak O Kadar

10. Ayna - Ceylan

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11. Gönül Akkor - Böyle Gelmiş Böyle Geçer

12. Mıchael Jackson - Billie Jean

13. Britney Spears – ...Baby One More Time

14. Madonna – Like a Prayer

15. Whitney Houston – I Will Always Love You

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16. Spice Girls – Wannabe

17. Modern Talking - Cheri Cheri Lady

18. Madonna - La Isla Bonita

19. Danzel - Pump It Up

20. Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head

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