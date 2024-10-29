Bir Zamanlar Her Yerde Çalan ve Unutulmayan 20 Nostaljik Hit
Bir Zamanlar Her Yerde Çalan ve Unutulmayan 20 Nostaljik Hit
Bazı şarkılar vardır ki zamanı hiç umursamaz; hangi yıl, hangi dönem olursa olsun onları duyduğumuzda eski güzel günlere ışınlanırız. Bir zamanlar her yerde çalan ve hepimizin diline dolanan bu nostaljik hitler, hem kalbimize hem de hafızalarımıza kazındı. O dönemlerin müzik listelerini domine eden bu parçalar, bugün bile bir yerde çalındığında bizi gülümsetir. Şimdi o eski güzel anılara birlikte bir yolculuk yapalım. Kim bilir, belki bu listeyi dinlerken geçmişe özlemle dolacak ya da yıllardır unuttuğun bir şarkıyı yeniden keşfedeceksin!
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1. Tarkan - Şımarık
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2. Yeliz - Yalan
3. Sezen Aksu - Hadi Bakalım
4. Ajda Pekkan - Yeniden Başlasın
5. Barış Manço - Dönence
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6. MFÖ - Sude
7. Levent Yüksel - Zalim
8. Kıraç - Gönül
9. Gündoğarken - Olacak O Kadar
10. Ayna - Ceylan
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11. Gönül Akkor - Böyle Gelmiş Böyle Geçer
12. Mıchael Jackson - Billie Jean
13. Britney Spears – ...Baby One More Time
14. Madonna – Like a Prayer
15. Whitney Houston – I Will Always Love You
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