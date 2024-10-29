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Erman Toroğlu, Galatasaray'ı 29 Ekim Kutlaması Sebebiyle Eleştirildi

Erman Toroğlu, Galatasaray'ı 29 Ekim Kutlaması Sebebiyle Eleştirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.10.2024 - 09:39

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası konuşan Erman Toroğlu, futbol konuşmadan önce ev sahibi takımın Cumhuriyet Bayramı ile ilgili hazırlıklarını eleştirdi.

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Erman Toroğlu, diğer statlardaki kutlamaları önceki programlarda överken Galatasaray'ın statta yaptığı kutlamanın sönük kaldığını söyledi.

Erman Toroğlu, diğer statlardaki kutlamaları önceki programlarda överken Galatasaray'ın statta yaptığı kutlamanın sönük kaldığını söyledi.

"Galatasaray kulübü, Cumhuriyet kutlaması konusunda sınıfta kaldı" diyen Toroğlu sarı kırmızılı camiaya eleştirilerde bulundu.

"Galatasaray kulübü, Cumhuriyet kutlaması konusunda sınıfta kaldı" diyen Toroğlu sarı kırmızılı camiaya eleştirilerde bulundu.

Toroğlu, "Çok ayıp ettiler. Stadyumda hiçbir hazırlık yok. Atatürk ve Türkiye olmasa siz olmazdınız. Daha fazla konuşurum da neyse..." dedi.

Toroğlu, "Çok ayıp ettiler. Stadyumda hiçbir hazırlık yok. Atatürk ve Türkiye olmasa siz olmazdınız. Daha fazla konuşurum da neyse..." dedi.

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