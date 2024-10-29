Beşiktaş Kalecisi Ersin Destanoğlu Derbinin Ardından Hakeme İsyan Etti
Beşiktaş Kalecisi Ersin Destanoğlu Derbinin Ardından Hakeme İsyan Etti
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbinin ardından Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan hakeme isyan vardı. İkinci golde baraj kurdurmasının beklenmediğini söyleyen Ersin, hakeme eleştirilerde bulundu.
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Mert Günok'un sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ta Lyon ve Galatasaray maçlarında kaleyi Ersin Destanoğlu korudu. Dün iki gol yiyen Ersin ikinci gol için isyan etti.
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Genç kaleci "Defalarca hakemle konuşmama ve tamam demesine rağmen tüm takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandı" diyerek hakemi eleştirdi.
"Ben barajı kurdururken oyunu başlattı. Kaptan olarak itiraz ettim, kart gördüm" diyen Ersin Destanoğlu, "Böyle yönetilirse nasıl maç kazanacağız" dedi.
Genç kaleci konuşmasını "Defalarca bu hakemler tartışıldı. Gördüğünüzü çalmazsanız. Milyonları temsil ediyoruz burada, verdiğiniz hatalı karardan dolayı biz zorluk yaşıyoruz." diyerek tamamladı.
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