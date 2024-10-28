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Derbinin Hakemi Arda Kardeşler'in Performansına Gelen Eleştiriler!

Derbinin Hakemi Arda Kardeşler'in Performansına Gelen Eleştiriler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 00:37

Geçtiğimiz sezonlarda da kararlarıyla Süper Lig'e damga vuran hakem Arda Kardeşler, Galatasaray - Beşiktaş mücadelesindeki yönetiminden dolayı yine  futbolseverlerin, yorumcuların yine eleştirisini aldı.

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Oyundan çok Arda Kardeşler konuşuldu.

Oyundan çok Arda Kardeşler konuşuldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1'le geçti fakat hakem Arda Kardeşler, kararlarıyla kritik maça damga vurdu. Kardeşler, verdiği - vermediği kartlar ve faullerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mücadelenin yönetimine dair yapılan yorumlar 👇

Mücadelenin yönetimine dair yapılan yorumlar 👇
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