Derbinin Hakemi Arda Kardeşler'in Performansına Gelen Eleştiriler!
Derbinin Hakemi Arda Kardeşler'in Performansına Gelen Eleştiriler!
Geçtiğimiz sezonlarda da kararlarıyla Süper Lig'e damga vuran hakem Arda Kardeşler, Galatasaray - Beşiktaş mücadelesindeki yönetiminden dolayı yine futbolseverlerin, yorumcuların yine eleştirisini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyundan çok Arda Kardeşler konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mücadelenin yönetimine dair yapılan yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın