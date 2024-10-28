Kaos Yaratacak Paylaşımlar: Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Sahada Bitse de Sosyal Medyada Bitmedi

Beşiktaş İkinci Başkanı, Galatasaray'ın paylaşımına yönelik 'Rakibimiz yine bu akşam edebiyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak gafletini yapan rakibimiz bu sene yine bir gaflet işlemiştir. Ne gariptir ki rakibimiz MHK ve TFF'nin salıncağından inememiştir. Buradan sesleniyorum. Rica ediyorum madem yabancı hakem getiremiyoruz. Bizim maçlarımıza kaşarlanmış hakemleri atamasınlar. En azından genç hakemlerimiz hata yapsın. Biliyoruz ki bu tür hakemlerin kafasında bin tane tilki dolaşıyor.' ifadelerini kullandı.