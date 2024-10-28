Kaos Yaratacak Paylaşımlar: Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Sahada Bitse de Sosyal Medyada Bitmedi
Kaos Yaratacak Paylaşımlar: Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Sahada Bitse de Sosyal Medyada Bitmedi
Galatasaray, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından siyah-beyazlı kulüp, hakem üzerinden ezeli rakibine cevap verdi.
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Galatasaray'ın paylaşımı: "İNLETELİM TÜRKİYE’Yİ CİMBOMBOM DİYE!"
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Beşiktaş'ın paylaşımı: "Düdüklerin Efendisi!"
Hüseyin Yücel, tepki gösterdi.
Galatasaray'dan bir paylaşım daha geldi: "Şşş… Şşş… Şşş…"
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