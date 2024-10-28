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Beşiktaş , Galatasaray
Kaos Yaratacak Paylaşımlar: Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Sahada Bitse de Sosyal Medyada Bitmedi

Kaos Yaratacak Paylaşımlar: Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Sahada Bitse de Sosyal Medyada Bitmedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 23:57

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından siyah-beyazlı kulüp, hakem üzerinden ezeli rakibine cevap verdi.

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Galatasaray'ın paylaşımı: "İNLETELİM TÜRKİYE’Yİ CİMBOMBOM DİYE!"

Beşiktaş'ın paylaşımı: "Düdüklerin Efendisi!"

Hüseyin Yücel, tepki gösterdi.

Hüseyin Yücel, tepki gösterdi.

Beşiktaş İkinci Başkanı, Galatasaray'ın paylaşımına yönelik 'Rakibimiz yine bu akşam edebiyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak gafletini yapan rakibimiz bu sene yine bir gaflet işlemiştir. Ne gariptir ki rakibimiz MHK ve TFF'nin salıncağından inememiştir. Buradan sesleniyorum. Rica ediyorum madem yabancı hakem getiremiyoruz. Bizim maçlarımıza kaşarlanmış hakemleri atamasınlar. En azından genç hakemlerimiz hata yapsın. Biliyoruz ki bu tür hakemlerin kafasında bin tane tilki dolaşıyor.' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan bir paylaşım daha geldi: "Şşş… Şşş… Şşş…"

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