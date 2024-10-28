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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı Mağlup Ederek Liderliğini Sağlamlaştırmasına Gelen Tepkiler!

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı Mağlup Ederek Liderliğini Sağlamlaştırmasına Gelen Tepkiler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 23:23

Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş karşısında da hata yapmadı. Sarı-kırmızılılar, zirve yarışının kaderini değiştirecek maçtan üç puanla ayrıldı, taraftarlarının kupa inancını daha da artırdı.

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Üst üste üçüncü galibiyet geldi.

Üst üste üçüncü galibiyet geldi.

Ligde son olarak Antayaspor'u deplasmanda 3-0'lık skor ile geçen Galatasaray, Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup etmeyi başararak son üç maçından 9 puan çıkardı. Okan Buruk ve öğrencileri, Antalya deplasmanından önce evinde Alanyaspor'u tek golle yenmişti.

En iyi sezon başlangıcı tekrarlandı.

En iyi sezon başlangıcı tekrarlandı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde 10. haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yineledi. Cimbom, bu başarıya geçen sezon ilk kez ulaşmıştı. (9 G, 1B)

Taraftarların maça ve genel anlamda takımın performansına tepkileri olumlu oldu 👇

Taraftarların maça ve genel anlamda takımın performansına tepkileri olumlu oldu 👇
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