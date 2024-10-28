Galatasaray'ın Beşiktaş'ı Mağlup Ederek Liderliğini Sağlamlaştırmasına Gelen Tepkiler!
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı Mağlup Ederek Liderliğini Sağlamlaştırmasına Gelen Tepkiler!
Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş karşısında da hata yapmadı. Sarı-kırmızılılar, zirve yarışının kaderini değiştirecek maçtan üç puanla ayrıldı, taraftarlarının kupa inancını daha da artırdı.
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Üst üste üçüncü galibiyet geldi.
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En iyi sezon başlangıcı tekrarlandı.
Taraftarların maça ve genel anlamda takımın performansına tepkileri olumlu oldu 👇
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