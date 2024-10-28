Galatasaray'ın Beşiktaş'ı Mağlup Ederek Liderliğini Sağlamlaştırmasına Gelen Tepkiler!

Ligde son olarak Antayaspor'u deplasmanda 3-0'lık skor ile geçen Galatasaray, Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup etmeyi başararak son üç maçından 9 puan çıkardı. Okan Buruk ve öğrencileri, Antalya deplasmanından önce evinde Alanyaspor'u tek golle yenmişti.