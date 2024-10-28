Yenilmezlik Vurgusu: Beşiktaş Galibiyeti Sonrası Galatasaray'dan Dikkat Çeken Paylaşım!

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin ardından 'ligde namağlup takım yoktur Galatasaray ile oynamamış takım vardır' dedi. Siyah-beyazlılar, derbiye kadar yenilgi yüzü görmemişti.