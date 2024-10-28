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Yenilmezlik Vurgusu: Beşiktaş Galibiyeti Sonrası Galatasaray'dan Dikkat Çeken Paylaşım!

Yenilmezlik Vurgusu: Beşiktaş Galibiyeti Sonrası Galatasaray'dan Dikkat Çeken Paylaşım!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 22:38

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin ardından 'ligde namağlup takım yoktur Galatasaray ile oynamamış takım vardır' dedi. Siyah-beyazlılar, derbiye kadar yenilgi yüzü görmemişti.

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Derbinin ilk yarısı, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile noktalandı.

Derbinin ilk yarısı, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile noktalandı.

Sarı-kırmızılılar, 13. dakikada 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. İlk 45 dakikada başka gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı, iki gole sahne olurken, Galatasaray hanesine üç puanı yazdırdı.

İkinci yarı, iki gole sahne olurken, Galatasaray hanesine üç puanı yazdırdı.

67. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Osimhen kafa vuruşuyla ağları buldu.

90+4. dakikada Beşiktaş, farkı 1'e indirdi. Ndour'un pasıyla topla buluşan Muçi, şık bir vuruşla fileleri buldu.

Kalan dakikalarda skor değişmedi. Derbiyi kazanan 2-1'le ev sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, zafer sonrası dikkat çekici paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, zafer sonrası dikkat çekici paylaşımda bulundu.

X hesabından yapılan paylaşımda 'Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır! 😎💪' ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın paylaşımı 👇

Galatasaray'ın paylaşımı 👇
twitter.com
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