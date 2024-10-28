Yenilmezlik Vurgusu: Beşiktaş Galibiyeti Sonrası Galatasaray'dan Dikkat Çeken Paylaşım!
Yenilmezlik Vurgusu: Beşiktaş Galibiyeti Sonrası Galatasaray'dan Dikkat Çeken Paylaşım!
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin ardından 'ligde namağlup takım yoktur Galatasaray ile oynamamış takım vardır' dedi. Siyah-beyazlılar, derbiye kadar yenilgi yüzü görmemişti.
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Derbinin ilk yarısı, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile noktalandı.
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İkinci yarı, iki gole sahne olurken, Galatasaray hanesine üç puanı yazdırdı.
Sarı-kırmızılılar, zafer sonrası dikkat çekici paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımı 👇
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