Ödül Gibi Ayrılık: Manchester United'tan Kovulan Erik ten Hag Köşeyi Döndü
Ödül Gibi Ayrılık: Manchester United'tan Kovulan Erik ten Hag Köşeyi Döndü
Manchester United'ta oldukça başarısız dönemlere imza atan teknik direktör Erik ten Hag, sonunda kulüpten gönderildi. Hollandalı çalıştırıcının alacağı tazminat, İngiliz basını tarafından paylaşıldı.
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Transfere 660 milyon euro harcamıştı.
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Ligde West Ham'a kaybedince görevden alındı.
Yüklü bir tazminat alacağı ifade edildi.
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alex ferguson nasıl bir kralmış ki o gitti gideli gün yüzü görmedi takım, dünyaları harcaya harcaya rezil oluyorlar.