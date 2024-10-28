Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Ödül Gibi Ayrılık: Manchester United'tan Kovulan Erik ten Hag Köşeyi Döndü

Ödül Gibi Ayrılık: Manchester United'tan Kovulan Erik ten Hag Köşeyi Döndü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 20:27

Manchester United'ta oldukça başarısız dönemlere imza atan teknik direktör Erik ten Hag, sonunda kulüpten gönderildi. Hollandalı çalıştırıcının alacağı tazminat, İngiliz basını tarafından paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Transfere 660 milyon euro harcamıştı.

Transfere 660 milyon euro harcamıştı.

2022 yazında Ajax'tan göreve getirilen ten Hag, İngiliz ekibine eski oyuncuları Antony, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, André Onana, Lisandro Martínez'i getirmiş, kulübün kasasından bu transferler de dahil toplamda 660 milyon euro çıkmıştı.

Ligde West Ham'a kaybedince görevden alındı.

Ligde West Ham'a kaybedince görevden alındı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe beraberliğinin ardından Premier Lig'in 9. haftasında West Ham'a konuk olan United, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla, puan tablosunda 14. basamağa gerileyen Kırmızı Şeytanlar'da çare teknik direktör değişikliğinde bulundu.

Yüklü bir tazminat alacağı ifade edildi.

Yüklü bir tazminat alacağı ifade edildi.

Manchester Evening News'un haberine göre, United yönetimi, sözleşme feshi nedeniyle ten Hag'a 20 milyon euroya yakın bir ödeme gerçekleştirecek.

Bu haber de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tehuti

alex ferguson nasıl bir kralmış ki o gitti gideli gün yüzü görmedi takım, dünyaları harcaya harcaya rezil oluyorlar.