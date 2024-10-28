Ballon d'Or'u Kazanan İsmin Vinicius Junior Olmadığını Duyan Madrid Yönetimi Ödül Törenine Gitmeme Kararı Aldı
Ballon d'Or'u Kazanan İsmin Vinicius Junior Olmadığını Duyan Madrid Yönetimi Ödül Törenine Gitmeme Kararı Aldı
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Ballon d’Or'u kazanan ismin Rodri olduğu sızdırıldı.
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Real Madrid cephesi, bilgi sonrası ödül törenine gitmeme kararı aldı.
Ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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