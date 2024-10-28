Ballon d'Or'u Kazanan İsmin Vinicius Junior Olmadığını Duyan Madrid Yönetimi Ödül Törenine Gitmeme Kararı Aldı

Fabrizio Romano'nın aktardığına göre, eflatun-beyazlılar, duruma tepki göstermek adına Paris'te düzenlenecek olan ödül törenine katılmama kararı aldı. Romano, şunları söyledi:

'Vinicius Jr. Paris'e gitmeyecek çünkü Real Madrid onun Ballon d'Or'u kazanamayacağını biliyor. Real Madrid'den törene kimse katılmayacak. Ne Florentino Pérez, ne Vini Jr, ne Carlo Ancelotti, ne de Jude Bellingham.'