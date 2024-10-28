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Ballon d'Or'u Kazanan İsmin Vinicius Junior Olmadığını Duyan Madrid Yönetimi Ödül Törenine Gitmeme Kararı Aldı

Ballon d'Or'u Kazanan İsmin Vinicius Junior Olmadığını Duyan Madrid Yönetimi Ödül Törenine Gitmeme Kararı Aldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 17:44

Futbol dünyasının en önemli ödülleri arasında gösterilen Ballon d'Or'un 2024 yılında kime gideceği heyecanla beklenirken, İspanya basınından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Ödülü kazanan isim, kamuoyuyla paylaşıldı.

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Ballon d’Or'u kazanan ismin Rodri olduğu sızdırıldı.

Ballon d’Or'u kazanan ismin Rodri olduğu sızdırıldı.

İspanyol gazeteci José Luis Sánchez, büyük ödülün Manchester City forması giyen Rodri'ye gittiğini, Real Madrid'den Vini'nin ikinci, Bellingham'ın ise üçüncü olduğunu açıkladı.

Real Madrid cephesi, bilgi sonrası ödül törenine gitmeme kararı aldı.

Real Madrid cephesi, bilgi sonrası ödül törenine gitmeme kararı aldı.

Fabrizio Romano'nın aktardığına göre, eflatun-beyazlılar, duruma tepki göstermek adına Paris'te düzenlenecek olan ödül törenine katılmama kararı aldı. Romano, şunları söyledi:

'Vinicius Jr. Paris'e gitmeyecek çünkü Real Madrid onun Ballon d'Or'u kazanamayacağını biliyor. Real Madrid'den törene kimse katılmayacak. Ne Florentino Pérez, ne Vini Jr, ne Carlo Ancelotti, ne de Jude Bellingham.'

Ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ballon d’Or'u kazanan isim, bu gece saat 22.45'te Paris'te düzenlenecek törenle resmi olarak açıklanacak. Organizasyonun Türkiye'deki yayıncısı, şu an için belli değil.

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