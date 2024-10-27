Isınmaktan Bir Hal Olan Arda Güler'in Barcelona Maçındaki Üzüntüsü Sosyal Medyanın Gündeminde
Isınmaktan Bir Hal Olan Arda Güler'in Barcelona Maçındaki Üzüntüsü Sosyal Medyanın Gündeminde
Real Madrid'de Teknik Direktör Ancelotti'nin şans vermediği Arda Güler'in El Clasico'daki tepkisi, sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcu, Barcelona'ya karşı da sahaya adım atamadı.
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Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u 5-2 mağlup eden Madrid, ligde şok bir yenilgi aldı.
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Barça, El Clasico'dan 4-0'la ayrıldı.
Ancelotti, Arda'yı ısınmaya gönderese de yine oyuna almadı. 19 yaşındaki futbolcunun, ikinci golden sonraki "off" demesi sosyal medyada gündem oldu.
Hem Türk hem de İspanyol taraftarlar, yorumcular, duruma tepki gösterdi. 👇
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