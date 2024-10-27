Isınmaktan Bir Hal Olan Arda Güler'in Barcelona Maçındaki Üzüntüsü Sosyal Medyanın Gündeminde

'Yeni sezonda Real Madrid'e yardım etmek istediği için hiçbir takıma kiralık gitmeme teklifini geri çevirdi, sadece 6 maçta forma giydi. Arda Güler'in durumu üzücü, çocuk dakikaları hak ediyor, üst üste daha fazla maç oynamayı hak ediyor.'