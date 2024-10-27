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Isınmaktan Bir Hal Olan Arda Güler'in Barcelona Maçındaki Üzüntüsü Sosyal Medyanın Gündeminde

Isınmaktan Bir Hal Olan Arda Güler'in Barcelona Maçındaki Üzüntüsü Sosyal Medyanın Gündeminde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 11:07

Real Madrid'de Teknik Direktör Ancelotti'nin şans vermediği Arda Güler'in El Clasico'daki tepkisi, sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcu, Barcelona'ya karşı da sahaya adım atamadı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u 5-2 mağlup eden Madrid, ligde şok bir yenilgi aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u 5-2 mağlup eden Madrid, ligde şok bir yenilgi aldı.

22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi Dortmund'u konuk eden eflatun-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ancelotti ve öğrencileri, tarihi bir geri dönüşe imza atmış, gözler ligdeki Barcelona maçına çevrilmişti.

Barça, El Clasico'dan 4-0'la ayrıldı.

Barça, El Clasico'dan 4-0'la ayrıldı.

Tüm dünyanın heyecanla beklediği maç, ev sahibi için hüsranla noktalandı. Flick yönetimindeki genç kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Barcelona, deplasmanda Lewandowski (2), Yamal ve Raphinha'nın golleriyle üç puana 4-0'la uzandı.

Ancelotti, Arda'yı ısınmaya gönderese de yine oyuna almadı. 19 yaşındaki futbolcunun, ikinci golden sonraki "off" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Ancelotti, Arda'yı ısınmaya gönderese de yine oyuna almadı. 19 yaşındaki futbolcunun, ikinci golden sonraki "off" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak Madrid formasıyla 6 Ekim'de Villarreal'e karşı sahaya çıkan milli futbolcu, Celta Vigo ve Dortmund maçlarının ardından Barcelona mücadelesinde de Ancelotti tarafından tercih edilmedi. 

Uzun süredir oynamayan Brahim Diaz, 77'de oyuna girdi. Faslı oyuncu, 15 Eylül'deki Sociedad maçının 25. dakikasında sakatlanmış, o tarihten bu yana takımdan ayrı kalmıştı.

İtalyan teknik adam, Arda Güler'e sezon başından bu yana yalnızca 292 dakika süre verdi.

Hem Türk hem de İspanyol taraftarlar, yorumcular, duruma tepki gösterdi. 👇

Hem Türk hem de İspanyol taraftarlar, yorumcular, duruma tepki gösterdi. 👇
twitter.com
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'Yeni sezonda Real Madrid'e yardım etmek istediği için hiçbir takıma kiralık gitmeme teklifini geri çevirdi, sadece 6 maçta forma giydi. Arda Güler'in durumu üzücü, çocuk dakikaları hak ediyor, üst üste daha fazla maç oynamayı hak ediyor.'

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