Fenerbahçe'den Mourinho Listede: Dünyanın En Çok Kazanan Teknik Direktörleri
Fenerbahçe'den Mourinho Listede: Dünyanın En Çok Kazanan Teknik Direktörleri
Futbol dünyasında teknik direktörlerin kazançları her geçen gün artarken, Pep Guardiola liderliğinde birçok başarılı teknik adam yüksek maaşlarla dikkat çekiyor. İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri. Listede Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Jose Mourinho da var. 👇 (The Sun)
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10. Vincent Kompany – Bayern Münih
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9. Erik ten Hag - Manchester United
8. Arne Slot - Liverpool
7. Luis Enrique - PSG
6. Jorge Jesus - Al Hilal
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5. Jose Mourinho - Fenerbahçe
4. Carlo Ancelotti - Real Madrid
3. Diego Simeone - Atletico Madrid
2. Mikel Arteta - Arsenal
1. Pep Guardiola - Manchester City
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