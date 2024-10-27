Fenerbahçe'den Mourinho Listede: Dünyanın En Çok Kazanan Teknik Direktörleri

Futbol dünyasında teknik direktörlerin kazançları her geçen gün artarken, Pep Guardiola liderliğinde birçok başarılı teknik adam yüksek maaşlarla dikkat çekiyor. İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri. Listede Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Jose Mourinho da var. 👇 (The Sun)