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Fenerbahçe'den Mourinho Listede: Dünyanın En Çok Kazanan Teknik Direktörleri

Fenerbahçe'den Mourinho Listede: Dünyanın En Çok Kazanan Teknik Direktörleri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 10:02

Futbol dünyasında teknik direktörlerin kazançları her geçen gün artarken, Pep Guardiola liderliğinde birçok başarılı teknik adam yüksek maaşlarla dikkat çekiyor. İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri. Listede Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Jose Mourinho da var. 👇 (The Sun)

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10. Vincent Kompany – Bayern Münih

10. Vincent Kompany – Bayern Münih
  • 8 milyon euro

9. Erik ten Hag - Manchester United

9. Erik ten Hag - Manchester United
  • 8.1 milyon euro

8. Arne Slot - Liverpool

8. Arne Slot - Liverpool
  • 8.1 milyon euro

7. Luis Enrique - PSG

7. Luis Enrique - PSG
  • 9 milyon euro

6. Jorge Jesus - Al Hilal

6. Jorge Jesus - Al Hilal
  • 10 milyon euro
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5. Jose Mourinho - Fenerbahçe

5. Jose Mourinho - Fenerbahçe
  • 10.6 milyon euro

4. Carlo Ancelotti - Real Madrid

4. Carlo Ancelotti - Real Madrid
  • 11.5 milyon euro

3. Diego Simeone - Atletico Madrid

3. Diego Simeone - Atletico Madrid
  • 15.6 milyon euro

2. Mikel Arteta - Arsenal

2. Mikel Arteta - Arsenal
  • 18 milyon euro

1. Pep Guardiola - Manchester City

1. Pep Guardiola - Manchester City
  • 24 milyon euro

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