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Sanatçıların Sesleri Sana Hangi Renkleri Çağrıştırıyor Seç, Sevdiğin Ses Renginde Şarkı Önerelim!

etiket Sanatçıların Sesleri Sana Hangi Renkleri Çağrıştırıyor Seç, Sevdiğin Ses Renginde Şarkı Önerelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 22:10

Sanatçıların sesleri, bazen bize farklı renkleri hatırlatır. Peki, bu sesler senin için hangi renkleri çağrıştırıyor? Hadi başlayalım! 🎨🎶

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1. Shakira'nın sesiyle sence hangi renk daha çok uyumlu?

2. Peki, Tarkan?

3. Hadise'nin sesi ile aşağıdaki renklerden hangisi daha çok uyumlu?

4. Peki, Yalın?

5. Justin Timberlake'nin sesinin bir rengi olsa aşağıdakilerden hangisi olurdu?

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6. Peki, Buray?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Sezen Aksu?

8. Son olarak, Aleyna Tilki?

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