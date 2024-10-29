Sanatçıların Sesleri Sana Hangi Renkleri Çağrıştırıyor Seç, Sevdiğin Ses Renginde Şarkı Önerelim!
Sanatçıların Sesleri Sana Hangi Renkleri Çağrıştırıyor Seç, Sevdiğin Ses Renginde Şarkı Önerelim!
Sanatçıların sesleri, bazen bize farklı renkleri hatırlatır. Peki, bu sesler senin için hangi renkleri çağrıştırıyor? Hadi başlayalım! 🎨🎶
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1. Shakira'nın sesiyle sence hangi renk daha çok uyumlu?
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2. Peki, Tarkan?
3. Hadise'nin sesi ile aşağıdaki renklerden hangisi daha çok uyumlu?
4. Peki, Yalın?
5. Justin Timberlake'nin sesinin bir rengi olsa aşağıdakilerden hangisi olurdu?
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