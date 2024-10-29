Kendine Özgü Tarzları ve Sesleri ile Keşfetmeniz Gereken Bir Grup: The Marias

Amerikalı indie pop grubu olan The Marias hem bitmek bilmeyen enerjileri hem de kendine özgü tarzları ile dinlediğiniz anda sizde bir etki bırakıyor. Öyle ki bir daha dinlemek istiyorsunuz. İngilizce ve İspanyolca şarkıları arasında kendinizi kaybetmeye hazırsanız keşfe başlıyoruz!