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Bahar'ın Nevra Hanım'a "Varak Gibi Olmuşsunuz" Dediği Sahne İzleyiciyi Kahkahaya Boğdu!

Bahar'ın Nevra Hanım'a "Varak Gibi Olmuşsunuz" Dediği Sahne İzleyiciyi Kahkahaya Boğdu!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.10.2024 - 00:58

Bahar yine hem eğlenceli hem de hüzün dolu bölümüyle ekrana geldi. Timur'un yine nefretimizi artırdığı bölümde Bahar'ın eski kayınvalidesine yorumu kahkaha attırdı.

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Bahar'ın son bölümü yine büyük beğeni toplamayı başardı. Timur nefretimiz ne kadar artsa da sabrettik, sakinleştik ve izledik.

Bahar'ın son bölümü yine büyük beğeni toplamayı başardı. Timur nefretimiz ne kadar artsa da sabrettik, sakinleştik ve izledik.

Seren'in kız istemesinin gerçekleştiği bölümde öfkelendirecek pek çok şey olsa da, kahkaha atmadan duramadık.

Seren'in kız istemesinin gerçekleştiği bölümde öfkelendirecek pek çok şey olsa da, kahkaha atmadan duramadık.

Kız istemeye gelen Nevra Hanım'a "Varak gibi olmuşsunuz" diyen Bahar, bölümün en komik sahnelerinden birini canlandırdı.

Kız istemeye gelen Nevra Hanım'a "Varak gibi olmuşsunuz" diyen Bahar, bölümün en komik sahnelerinden birini canlandırdı.

O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

twitter.com
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