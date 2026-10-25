Müge Anlı'da Bir Adamın "Sezaryen Olan Kadın Anne Değildir" Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Sezaryen doğum yüzlerce yıldır kullanılan bir yöntem. Son yıllarda tıptaki gelişmelerle birlikte tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir doğum yöntemi haline geldi. Bu yöntemin tercih edilip edilmeyeceği anne ve doktor tarafından birlikte kararlaştırılırken, hem bebeğin hem de annenin sağlık durumu dikkatle değerlendiriliyor. Bununla birlikte doğumun nasıl gerçekleştiği, kimilerine göre hala annelik deneyimini ölçen bir mesele olarak görülüyor.
Müge Anlı'ya çıkan bir adamın stüdyoda söylediği 'Sezaryen olan kadın anne değildir, onlar doğum yapmıyor, karınları kesilip çocuk çıkarılıyor' sözleri, yeniden gündem oldu. Kendisi normal doğum yapmış gibi hararetli bir biçimde savunma yapan adamın sözleri, hem Müge Anlı'nın hem izleyenlerin tepkisini topladı.
Sezaryen doğum son yıllarda dünyanın pek çok yerinde konuşuluyor. Peki bunun sebebi gerçekten sadece sağlık mı?
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