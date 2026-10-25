Müge Anlı'da Bir Adamın "Sezaryen Olan Kadın Anne Değildir" Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Ülkemizde sezaryen doğum meselesi, geçtiğimiz yıllarda büyük bir tartışma konusu olmuştu. 2025 yılında Sivasspor futbolcuları, Fenerbahçe ile oynanan maça ellerinde 'Doğal olan normal doğum' yazılı bir pankartla çıkmış, pankart kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Kadın örgütleri ve sağlık kuruluşları duruma tepki gösterirken, Türkiye Psikiyatri Derneği pankartın sezaryen doğumu ve sezaryen doğum yapan kadınları damgalayan bir zihniyetin ürünü olduğunu söylemişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise pankartı savunarak futbol maçlarına yalnızca erkeklerin gelmediğini dile getirmişti. Sivassporlu futbolcu Rey Manaj da pankartta ne yazdığını bilmediğini söyleyerek kadınlardan özür dilemişti.

Sezaryen doğum oranları tüm dünyada artmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise sezaryen oranı yüzde 10'u aştığında anne ve bebek ölümlerinde ek bir azalma görülmüyor, bu nedenle tıbbi bir gerekçe olmadıkça sezaryen önerilmiyor. Ancak bu, doğumun hangi yöntemle yapılacağına dair bir sağlık tartışması. Annelik ise doğum şeklinden bağımsız olarak, bebeğe verilen emekle ve sorumlulukla kuruluyor. Özellikle herhangi bir yöntemle doğum yapma ihtimali bulunmayanların bu konuda bir uzmanlığı olmadıkça yorum yapma hakkı da bulunmuyor.

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