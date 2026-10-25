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Müge Anlı'da Bir Adamın "Sezaryen Olan Kadın Anne Değildir" Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Müge Anlı'da Bir Adamın "Sezaryen Olan Kadın Anne Değildir" Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 15:02

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Sezaryen doğum yüzlerce yıldır kullanılan bir yöntem. Son yıllarda tıptaki gelişmelerle birlikte tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir doğum yöntemi haline geldi. Bu yöntemin tercih edilip edilmeyeceği anne ve doktor tarafından birlikte kararlaştırılırken, hem bebeğin hem de annenin sağlık durumu dikkatle değerlendiriliyor. Bununla birlikte doğumun nasıl gerçekleştiği, kimilerine göre hala annelik deneyimini ölçen bir mesele olarak görülüyor.

Müge Anlı'ya çıkan bir adamın stüdyoda söylediği 'Sezaryen olan kadın anne değildir, onlar doğum yapmıyor, karınları kesilip çocuk çıkarılıyor' sözleri, yeniden gündem oldu. Kendisi normal doğum yapmış gibi hararetli bir biçimde savunma yapan adamın sözleri, hem Müge Anlı'nın hem izleyenlerin tepkisini topladı.

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Sezaryen doğum son yıllarda dünyanın pek çok yerinde konuşuluyor. Peki bunun sebebi gerçekten sadece sağlık mı?

Sezaryen doğum son yıllarda dünyanın pek çok yerinde konuşuluyor. Peki bunun sebebi gerçekten sadece sağlık mı?

Ülkemizde sezaryen doğum meselesi, geçtiğimiz yıllarda büyük bir tartışma konusu olmuştu. 2025 yılında Sivasspor futbolcuları, Fenerbahçe ile oynanan maça ellerinde 'Doğal olan normal doğum' yazılı bir pankartla çıkmış, pankart kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Kadın örgütleri ve sağlık kuruluşları duruma tepki gösterirken, Türkiye Psikiyatri Derneği pankartın sezaryen doğumu ve sezaryen doğum yapan kadınları damgalayan bir zihniyetin ürünü olduğunu söylemişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise pankartı savunarak futbol maçlarına yalnızca erkeklerin gelmediğini dile getirmişti. Sivassporlu futbolcu Rey Manaj da pankartta ne yazdığını bilmediğini söyleyerek kadınlardan özür dilemişti.

Sezaryen doğum oranları tüm dünyada artmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise sezaryen oranı yüzde 10'u aştığında anne ve bebek ölümlerinde ek bir azalma görülmüyor, bu nedenle tıbbi bir gerekçe olmadıkça sezaryen önerilmiyor. Ancak bu, doğumun hangi yöntemle yapılacağına dair bir sağlık tartışması. Annelik ise doğum şeklinden bağımsız olarak, bebeğe verilen emekle ve sorumlulukla kuruluyor. Özellikle herhangi bir yöntemle doğum yapma ihtimali bulunmayanların bu konuda bir uzmanlığı olmadıkça yorum yapma hakkı da bulunmuyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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