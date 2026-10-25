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Sırbistan'da Sandıklar Kapandıktan Sonra Kameraların Karşısına Geçen Vucic Seçim Sonucunu Duyurdu

Sırbistan'da Sandıklar Kapandıktan Sonra Kameraların Karşısına Geçen Vucic Seçim Sonucunu Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 00:22
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Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından Aleksandar Vucic, Belgrad'daki Sırp İlerleme Partisi genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığından ayrılarak SNS önderliğindeki ittifakın başbakan adayı olan Vucic, ellerindeki onaylı verilere dayanarak seçimin sonucunu ve parlamentodaki sandalye dağılımına ilişkin tahminini paylaştı. Bu rakamlar henüz resmî sonuç niteliği taşımıyor.

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Vucic seçimi kaybettiklerini açıkladı.

Vucic seçimi kaybettiklerini açıkladı.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından SNS'nin Belgrad'daki genel merkezinde konuşan Vucic, henüz kesin seçim sonuçlarına ulaşmadıklarını belirtti. Ellerindeki verilere göre seçimi kaybettiklerini açıklayan Vucic, şu ifadeleri kullandı:

'Elimizdeki onaylı verilere göre bu seçimi kaybettik. Öğrenci Listesi kazandı. Onların parlamentoda bizden daha fazla milletvekili olacak.'

Seçim 250 sandalyeli Ulusal Meclis için yapıldı.

Seçim 250 sandalyeli Ulusal Meclis için yapıldı.

Erken genel seçimde 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek üzere 6 milyon 450 binden fazla kayıtlı seçmen sandığa çağrıldı. Yerel saatle 20.00'de oy verme işlemleri sona ererken Devlet Seçim Komisyonu saat 19.00 itibarıyla katılım oranının yüzde 67,6 olduğunu açıkladı. Seçimin kesin sonuçlarının resmî sayımın tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

Vucic muhalefette mücadele mesajı verdi.

Vucic muhalefette mücadele mesajı verdi.

Vucic'in açıklamasına göre öğrenci hareketinin desteklediği listenin 135 ila 140, kendi ittifakının ise yaklaşık 105 milletvekili çıkarması bekleniyor. Bu rakamlar resmî sonuç niteliği taşımıyor. Yenilgiyi kabul eden Vucic, partisinin izleyeceği yola ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam.'

Seçim Novi Sad faciasının ardından yapıldı.

Seçim Novi Sad faciasının ardından yapıldı.

Sırbistan'daki erken seçimler, yaklaşık iki yıldır devam eden öğrenci protestolarının ardından yapıldı. Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi ülke genelinde protestoları başlatmıştı. Zamanla genişleyen gösterilerde hesap verebilirlik, yolsuzlukla mücadele ve erken seçim talepleri öne çıktı. Öğrenci hareketinin desteklediği liste de 25 Ekim seçiminde Vucic'in öncülüğündeki ittifakın karşısındaki en güçlü seçeneklerden biri olarak yarıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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