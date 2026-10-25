Sırbistan'da Sandıklar Kapandıktan Sonra Kameraların Karşısına Geçen Vucic Seçim Sonucunu Duyurdu

Vucic'in açıklamasına göre öğrenci hareketinin desteklediği listenin 135 ila 140, kendi ittifakının ise yaklaşık 105 milletvekili çıkarması bekleniyor. Bu rakamlar resmî sonuç niteliği taşımıyor. Yenilgiyi kabul eden Vucic, partisinin izleyeceği yola ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam.'