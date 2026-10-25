Sırbistan'da Sandıklar Kapandıktan Sonra Kameraların Karşısına Geçen Vucic Seçim Sonucunu Duyurdu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından Aleksandar Vucic, Belgrad'daki Sırp İlerleme Partisi genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığından ayrılarak SNS önderliğindeki ittifakın başbakan adayı olan Vucic, ellerindeki onaylı verilere dayanarak seçimin sonucunu ve parlamentodaki sandalye dağılımına ilişkin tahminini paylaştı. Bu rakamlar henüz resmî sonuç niteliği taşımıyor.
Vucic seçimi kaybettiklerini açıkladı.
Seçim 250 sandalyeli Ulusal Meclis için yapıldı.
Vucic muhalefette mücadele mesajı verdi.
Seçim Novi Sad faciasının ardından yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın