Ev Hapsi Kararına İtiraz Edilen Eski AKP Milletvekili Ertan Aydın Hakkında Tutuklama Kararı Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında eski AKP milletvekili ve başbakan danışmanı Ertan Aydın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aydın hakkında daha önce ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Savcılığın bu karara itiraz etmesinin ardından Aydın tutuklandı.