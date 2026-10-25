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Ev Hapsi Kararına İtiraz Edilen Eski AKP Milletvekili Ertan Aydın Hakkında Tutuklama Kararı Çıktı

Ev Hapsi Kararına İtiraz Edilen Eski AKP Milletvekili Ertan Aydın Hakkında Tutuklama Kararı Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 00:01
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında eski AKP milletvekili ve başbakan danışmanı Ertan Aydın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aydın hakkında daha önce ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Savcılığın bu karara itiraz etmesinin ardından Aydın tutuklandı.

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Savcılık adli kontrol kararına itiraz etti.

Savcılık adli kontrol kararına itiraz etti.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ertan Aydın hakkında mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Araştırma ve kampanya şirketi kurucusu olan eski milletvekilinin ev hapsiyle sınırlandırılmasına karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Savcılık, verilen kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme yakalama kararı verdi.

Mahkeme yakalama kararı verdi.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Karar üzerine Aydın bir kez daha gözaltına alındı. Yeniden gözaltına alınan eski milletvekili tutuklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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