Ev Hapsi Kararına İtiraz Edilen Eski AKP Milletvekili Ertan Aydın Hakkında Tutuklama Kararı Çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında eski AKP milletvekili ve başbakan danışmanı Ertan Aydın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aydın hakkında daha önce ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Savcılığın bu karara itiraz etmesinin ardından Aydın tutuklandı.
Savcılık adli kontrol kararına itiraz etti.
Mahkeme yakalama kararı verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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