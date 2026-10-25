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Ertan Aydın Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Kariyeri ve Özel Hayatı

Ertan Aydın Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Kariyeri ve Özel Hayatı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 15:29
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Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Ertan Aydın, akademisyen kimliği, Başbakanlık başdanışmanlığı ve AK Parti milletvekilliğiyle tanınan bir isim. 22 Ekim'de gözaltına alınan Aydın hakkında önce ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi, savcılığın itirazının ardından ise 25 Ekim'de yakalama kararı çıkarıldı. Peki Ertan Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Ertan Aydın Kimdir?

Ertan Aydın Kimdir?

Ertan Aydın, siyaset bilimci, akademisyen ve eski AK Parti Ankara milletvekili. 2012-2014 yılları arasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak görev yaptı. 2015'te yapılan iki genel seçimde de Ankara'dan milletvekili seçildi.

Kamuoyu araştırma şirketi Pollmark Araştırma'nın kurucuları arasında yer alan Aydın, 2023 seçimlerinde AK Parti'nin seçim kampanyasını yürütmekle görevlendirildi. Son olarak sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında gündeme geldi.

Ertan Aydın Kaç Yaşında?

Ertan Aydın Kaç Yaşında?

Ertan Aydın, 6 Haziran 1971'de doğdu. Aydın, 2026 itibarıyla 55 yaşında.

Akademik kariyerini siyasetle bir arada yürüten Aydın, 2015'te Meclis'e girdiğinde 44 yaşındaydı. Kamuoyunda çoğunlukla 'Prof. Dr. Ertan Aydın' olarak anılıyor.

Ertan Aydın Nereli?

Ertan Aydın Nereli?

Ertan Aydın, Ardahan doğumlu. İlk öğrenimini Almanya'da tamamlayan Aydın, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'daki Küçükçekmece Lisesi'nde aldı.

Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. TBMM özgeçmişine göre İngilizceyi çok iyi, Almancayı ise orta düzeyde biliyor.

Ertan Aydın Kariyer Başlangıcı

Ertan Aydın Kariyer Başlangıcı

ODTÜ'nün ardından Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora yapan Aydın, 2000-2003 yılları arasında Harvard ve Dartmouth üniversitelerinde araştırmacı olarak bulundu. 2004-2011 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı ve 2011'de doçent oldu.

Siyasetteki asıl adımı 2012'de geldi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanlığına getirilen Aydın, bu görevi 2014'e kadar sürdürdü.

Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Ankara milletvekili seçilen Aydın, Meclis'in 25. ve 26. dönemlerinde görev yaptı. Milletvekilliği 2018'de sona eren Aydın, 2019'da profesör unvanını aldı.

Pollmark Araştırma'nın kurucuları arasında yer alan Aydın'ın adı, seçim stratejileriyle de sıkça anıldı. AK Parti, 2022'de 2023 seçimlerine yönelik kampanya çalışmalarının Aydın tarafından yürütüleceğini duyurdu.

Ertan Aydın Özel Hayatı

Ertan Aydın Özel Hayatı

Ertan Aydın evli ve üç çocuk babası. Ailesine dair kamuoyuyla paylaşılmış bilgiler oldukça sınırlı.

Aydın'ın kamuoyunda öne çıkan yönü daha çok akademik çalışmaları, danışmanlık görevi ve seçim kampanyalarındaki rolü oldu.

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Ertan Aydın Öne Çıkan Açıklamalar

Ertan Aydın Öne Çıkan Açıklamalar

Aydın'ın adı son dönemde, 2025'te kısa bir süre bağımsız yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Tera Yatırım Menkul Değerler ile birlikte anılmaya başladı. Aydın, 23 Haziran 2025'te bu görevden ayrıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Aydın, şirkette yaklaşık dört ay görev yaptığını, bu süre boyunca hiçbir evraka imza atmadığını ve soruşturmanın odağındaki fonlardan haberdar olmadığını söyledi. Bazı sorunlar gördükten sonra görevinden ayrıldığını belirten Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada da hisse dolandırıcılığı suçlamasını kabul etmediğini dile getirdi.

Bu ifadeler Aydın'ın kendi savunmasını yansıtıyor. İddialara ilişkin değerlendirme yargı sürecinde yapılacak.

Ertan Aydın Neden Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı mı?

Ertan Aydın Neden Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı mı?

Ertan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürüttüğü ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında 22 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Soruşturmanın başlangıç noktasını Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) savcılığa ilettiği raporlar oluşturuyor. Aydın'a yöneltilen suçlamalar arasında Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Ekim'de İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Aydın, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik tutuklama talebini kabul etmedi ve Aydın, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süreç burada sona ermedi. Savcılık adli kontrol kararına itiraz etti, itirazı değerlendiren mahkeme de 25 Ekim'de Aydın hakkında yakalama kararı verdi. Bu kararın ardından Aydın yeniden gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. Aydın hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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