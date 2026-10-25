Ertan Aydın Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Kariyeri ve Özel Hayatı

Ertan Aydın, siyaset bilimci, akademisyen ve eski AK Parti Ankara milletvekili. 2012-2014 yılları arasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak görev yaptı. 2015'te yapılan iki genel seçimde de Ankara'dan milletvekili seçildi.

Kamuoyu araştırma şirketi Pollmark Araştırma'nın kurucuları arasında yer alan Aydın, 2023 seçimlerinde AK Parti'nin seçim kampanyasını yürütmekle görevlendirildi. Son olarak sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında gündeme geldi.