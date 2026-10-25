Ertan Aydın Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Kariyeri ve Özel Hayatı
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Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Ertan Aydın, akademisyen kimliği, Başbakanlık başdanışmanlığı ve AK Parti milletvekilliğiyle tanınan bir isim. 22 Ekim'de gözaltına alınan Aydın hakkında önce ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi, savcılığın itirazının ardından ise 25 Ekim'de yakalama kararı çıkarıldı. Peki Ertan Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Ertan Aydın Kimdir?
Ertan Aydın Kaç Yaşında?
Ertan Aydın Nereli?
Ertan Aydın Kariyer Başlangıcı
Ertan Aydın Özel Hayatı
Ertan Aydın Öne Çıkan Açıklamalar
Ertan Aydın Neden Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı mı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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