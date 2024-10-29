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Bir Gece Masalı'na Canfeza ve Mahir'in Düğünündeki Zeybek ve İlk Öpücük Sahnesi Damga Vurdu!

Bir Gece Masalı'na Canfeza ve Mahir'in Düğünündeki Zeybek ve İlk Öpücük Sahnesi Damga Vurdu!

Bir Gece Masalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 23:24

Bir Gece Masalı'nda Canfeza ve Mahir'in düğünü sonunda gerçekleşti! İzleyicinin büyük heyecanla beklediği düğüne Canfeza ve Mahir'in zeybek oynaması damga vurdu.

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Sezonun en güçlü yapımlarından biri olan Bir Gece Masalı, heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Sezonun en güçlü yapımlarından biri olan Bir Gece Masalı, heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başta yaş farkından dolayı çok eleştirilseler de uyumları çok beğenilen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in canlandırdıkları Canfeza ve Mahir karakterleri sonunda evlilik kararı aldılar.

Başta yaş farkından dolayı çok eleştirilseler de uyumları çok beğenilen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in canlandırdıkları Canfeza ve Mahir karakterleri sonunda evlilik kararı aldılar.

Bölüme ikilinin kına gecesinde oynadığı zeybek damga vurdu!

Zeybek sonrasında "Bana hiç 'Seni seviyorum' demedin" diyen Mahir, ilk öpücüğünü de kapmış oldu!

Zeybek sonrasında "Bana hiç 'Seni seviyorum' demedin" diyen Mahir, ilk öpücüğünü de kapmış oldu!
twitter.com
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