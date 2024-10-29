Reytingler Artarsa Sezon Sonuna Kadar Gider Denen Yabani'ye Yeni Oyuncu Katıldı!
Reytingler Artarsa Sezon Sonuna Kadar Gider Denen Yabani'ye Yeni Oyuncu Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Sık sık final yapacağı konuşulan Yabani dizisinin ocak ayına kadar devam edeceği söylenmişti. Son olarak, reytinglerde düşüş olmazsa sezon sonuna kadar devam edeceği açıklanan Yabani'nin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Simay Barlas'ın veda ettiği Yabani dizisi, sık sık final yapacağı iddialarıyla gündeme geliyor.
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Ocak ayına kadar kesin olarak final yapmayacağı açıklanan dizinin, daha sonra da reytinglerde düşüş olmazsa sezon sonunu göreceği açıklanmıştı.
Devam etmesi kesinleşen dizinin kadrosuna yeni oyuncuların dahil olmasına da karar verildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yeliz Şar, Derya karakteriyle dizinin mafya kanadında ters köşe bir rolle Yabani'ye dahil olacak.
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