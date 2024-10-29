Reytingler Artarsa Sezon Sonuna Kadar Gider Denen Yabani'ye Yeni Oyuncu Katıldı!

Sık sık final yapacağı konuşulan Yabani dizisinin ocak ayına kadar devam edeceği söylenmişti. Son olarak, reytinglerde düşüş olmazsa sezon sonuna kadar devam edeceği açıklanan Yabani'nin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş