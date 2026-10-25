300 Yıl Boyunca Sadece Birkaç Kadının Bildiği Makarna Tarifi: Ünlü Şefler Bile Yapamadı
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Hamur elle 256 ince tele kadar çekiliyor, her tel bir insan saçından biraz kalın.
Hacılar bu makarnadan bir kase yiyebilmek için gece boyunca yaklaşık 32 kilometre yürüyor.
Dünyanın en büyük makarna şirketi makinesini yapamadı, ünlü bir şef kamera karşısında başarısız oldu.
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