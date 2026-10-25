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300 Yıl Boyunca Sadece Birkaç Kadının Bildiği Makarna Tarifi: Ünlü Şefler Bile Yapamadı

300 Yıl Boyunca Sadece Birkaç Kadının Bildiği Makarna Tarifi: Ünlü Şefler Bile Yapamadı

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 23:01
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İtalya'nın Sardinya Adası'nda yapılan su filindeu, yani tanrının iplikleri adı verilen makarnayı 300 yılı aşkın süredir yalnızca bir ailenin kadınları yapabiliyordu. Tarif, ailenin en deneyimli ustasının bilgisini dışarıyla paylaşmaya karar vermesiyle yok olmaktan kurtuldu.

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Hamur elle 256 ince tele kadar çekiliyor, her tel bir insan saçından biraz kalın.

Hamur elle 256 ince tele kadar çekiliyor, her tel bir insan saçından biraz kalın.

Su filindeu, Nuoro kentine özgü bir makarna. İçinde yalnızca irmik unu, su ve deniz tuzu var. Yumurta ya da özel bir un kullanılmıyor.

Usta, hamuru esneyene kadar yoğuruyor, sonra iki elinin arasında uzatıp katlayıp yeniden çekiyor. İki tel dörde, dört tel sekize derken hamur 256 tele ulaşıyor. Teller bu kadar ince olduğu için tek başına haşlanamaz, dağılıp gider.

Bu yüzden ince teller büyük bir ahşap tepsinin üzerine seriliyor. Sonraki 256 tel de üstüne çaprazlama diziliyor. Güneşte birlikte kuruyan bu örgü sonra parçalara ayrılıyor.

Hacılar bu makarnadan bir kase yiyebilmek için gece boyunca yaklaşık 32 kilometre yürüyor.

Hacılar bu makarnadan bir kase yiyebilmek için gece boyunca yaklaşık 32 kilometre yürüyor.

Su filindeu yılda iki kez, Aziz Francesco bayramında Nuoro'dan Lula köyüne yürüyen hacılara ikram ediliyor. Hacıları varışta ılık bir ayak banyosu ve bir kase makarna karşılıyor.

Makarna koyun etinden yapılan bir et suyuyla, içinde eriyen taze koyun peyniriyle servis ediliyor. Teller o kadar ince ki ağızda neredeyse eriyor.

Ailenin ustası Paola Abraini, her bayram için bir ay boyunca günde beş saat makarna hazırlıyor. Hazırlanan miktar 1.500 hacıyı doyuracak kadar.

Dünyanın en büyük makarna şirketi makinesini yapamadı, ünlü bir şef kamera karşısında başarısız oldu.

Dünyanın en büyük makarna şirketi makinesini yapamadı, ünlü bir şef kamera karşısında başarısız oldu.

Dünyanın en büyük makarna şirketi su filindeu üretecek bir makine geliştirmeye çalıştı ama başaramadı. İngiliz şef Jamie Oliver da tarifi öğrenmek için adaya gitti ve kamera karşısında yapamadı.

Makarnayı bilen kadınların sayısı zamanla bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Paola Abraini bu sanatın yok olmasını istemediği için bilgisini ilk kez aile dışından insanlarla paylaşmaya karar verdi. 2016'da hakkında yazılan bir haberle makarna dünyaca tanındı.

Bugün birkaç şef tarifi öğrenmiş durumda. Los Angeles'ta çalışan İtalyan asıllı Kanadalı şef Rob Gentile, Ekim 2021'de Abraini'yi ziyaret etti. Sardinya'da üç saatlik bir uğraşın ardından ilk partiyi çıkardı ama Los Angeles'ta hamur sürekli koptu. Hamur, ancak Sardinya'dan aynı irmik ununu getirtince tuttu.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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