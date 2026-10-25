300 Yıl Boyunca Sadece Birkaç Kadının Bildiği Makarna Tarifi: Ünlü Şefler Bile Yapamadı

Su filindeu, Nuoro kentine özgü bir makarna. İçinde yalnızca irmik unu, su ve deniz tuzu var. Yumurta ya da özel bir un kullanılmıyor.

Usta, hamuru esneyene kadar yoğuruyor, sonra iki elinin arasında uzatıp katlayıp yeniden çekiyor. İki tel dörde, dört tel sekize derken hamur 256 tele ulaşıyor. Teller bu kadar ince olduğu için tek başına haşlanamaz, dağılıp gider.

Bu yüzden ince teller büyük bir ahşap tepsinin üzerine seriliyor. Sonraki 256 tel de üstüne çaprazlama diziliyor. Güneşte birlikte kuruyan bu örgü sonra parçalara ayrılıyor.