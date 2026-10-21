Kanadalılar Sütü Neden Poşetle Alıyor?

1960'ların sonunda cam şişeler yaygındı ama ağır oldukları ve kolay kırıldıkları için hem israfa hem de masrafa yol açıyordu. Aynı yıllarda Kanada metrik sisteme geçiyordu ve sıvıların litreyle satılması gerekiyordu. Plastik bidon ve karton kutu üreticileri bunun için makinelerini büyük ölçüde değiştirmek zorundaydı.

1960'ların sonunda piyasaya çıkan plastik poşetlere süt doldurmak ise yalnızca küçük ayarlamalar istiyordu. Daha ucuz bir çözüm olan poşetler hızla yaygınlaştı. Ontario'da 1978'de 4 litrelik paketler standart hale geldi, Kanada metrik sisteme 1980'lerin başında tamamen geçti.