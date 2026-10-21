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Yaşam
Kanadalılar Sütü Neden Poşetle Alıyor?

Kanadalılar Sütü Neden Poşetle Alıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 16:58
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Kanada'nın bazı bölgelerinde süt, şişe ya da kutu yerine plastik poşetlerle satılıyor. Ülke dışından gelenleri şaşırtan alışkanlığın kökeni 1970'lerde metrik sisteme geçişe dayanıyor.

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Poşet süt en çok Ontario'da tercih ediliyor

Poşet süt en çok Ontario'da tercih ediliyor

Poşet süt özellikle Ontario eyaletinde yaygın. 2021'de paylaşılan verilere bakılırsa Ontario'da satılan sütün en az yüzde 75'i poşetle satılıyordu. Quebec ve Atlantik kıyısındaki eyaletlerde de poşet süt bulunuyor, ülkenin geri kalanında ise pek bilinmiyor.

Poşet süt yalnızca Kanada'ya özgü değil. Birleşik Krallık, Güney Afrika, Macaristan, Çin ve ABD'nin bazı eyaletlerinde de poşet sütle karşılaşmak mümkün.

Metrik sisteme geçiş sütü cam şişeden poşete taşıdı

Metrik sisteme geçiş sütü cam şişeden poşete taşıdı

1960'ların sonunda cam şişeler yaygındı ama ağır oldukları ve kolay kırıldıkları için hem israfa hem de masrafa yol açıyordu. Aynı yıllarda Kanada metrik sisteme geçiyordu ve sıvıların litreyle satılması gerekiyordu. Plastik bidon ve karton kutu üreticileri bunun için makinelerini büyük ölçüde değiştirmek zorundaydı.

1960'ların sonunda piyasaya çıkan plastik poşetlere süt doldurmak ise yalnızca küçük ayarlamalar istiyordu. Daha ucuz bir çözüm olan poşetler hızla yaygınlaştı. Ontario'da 1978'de 4 litrelik paketler standart hale geldi, Kanada metrik sisteme 1980'lerin başında tamamen geçti.

Poşet süt sürahiye konup köşesinden kesilerek kullanılıyor

Poşet süt sürahiye konup köşesinden kesilerek kullanılıyor

Dört litrelik paketin içinde üç ayrı poşet bulunuyor. Poşet sürahiye yerleştirildikten sonra köşesinden makasla kesiliyor, bazıları hava girmesi için ikinci küçük bir delik de açıyor. Poşet tam kapanmadığı için açıldıktan sonra sütün kısa sürede tüketilmesi gerekiyor.

Açılmamış poşetler buzdolabında yatay olarak, uzun bir bidonun sığmayacağı yerlerde saklanabiliyor. Poşetler aynı miktarda süt için bidon ya da şişeden daha az plastik kullandığı için ambalaj atığını da azaltıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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