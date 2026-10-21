Kanadalılar Sütü Neden Poşetle Alıyor?
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Kanada'nın bazı bölgelerinde süt, şişe ya da kutu yerine plastik poşetlerle satılıyor. Ülke dışından gelenleri şaşırtan alışkanlığın kökeni 1970'lerde metrik sisteme geçişe dayanıyor.
Poşet süt en çok Ontario'da tercih ediliyor
Metrik sisteme geçiş sütü cam şişeden poşete taşıdı
Poşet süt sürahiye konup köşesinden kesilerek kullanılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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