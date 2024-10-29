Beyza'nın Ablasının Çok Konuşulan Yorumundan Meryem ve Levent'in Yaşına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Beyza'nın Ablasının Çok Konuşulan Yorumundan Meryem ve Levent'in Yaşına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Ekim Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. MasterChef'te olaylar bir türlü durulmuyor. Sezonun en çok konuşulan ve geçtiğimiz günlerde çekimler sırasında yüzünün yandığı iddia edilen Beyza, bu kez de ablasının yorumuyla gündeme geldi. Ablası Şule Aydın'ın Beyza için yaptığı "tesettürlü olduğu ve yurt dışından geldiği için" yorumu çok konuşuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Halis Ağa'nın önüne attığı kolye büyük ses getirmişti. Ardından Halis Ağa karakteri diziden ayrılmış ve bir müddet sonra geri gelmişti. Kolyenin sırrı çözüldü!
3. Ünlü spiker Ece Üner, haber bültenini sunarken gündeme yönelik yaptığı konuşmalarla sık sık gündeme geliyor. Üner bu kez de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken sarf ettiği sözlerle alkış topladı.
4. Hem konusu hem de izlerken düşündürmesiyle ayrıca kendini sevdiren Kızıl Goncalar'la ilgili yeni bir teori ortaya atıldı. Biliyorsunuz Cüneyd'in müjdelenen kişi olduğu ve evliya olanın o olduğu söyleniyordu. Ancak bir izleyici öyle bir teoride bulundu ki gerçekten şaşkınlıkla okuyacaksınız.
5. Bir Gece Masalı'nda Canfeza ve Mahir'in düğünü sonunda gerçekleşti! İzleyicinin büyük heyecanla beklediği düğüne Canfeza ve Mahir'in zeybek oynaması damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. Vahşice katledilen Narin Güran'ı tutuklu olmayan abisi Baran Güran, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına verdiği röportajla ailesini savundu.
8. MasterChef Türkiye'den son elenen isim olan Hakan, MasterChef admininin diline dolandı. MasterChef X hesabını yöneten sosyal medya sorumlusu, Hakan'ın elendiğini unutup ismini geçirince Hakan'dan yanıt gecikmedi.
9. NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde evlilik hazırlıklarına başlayan Meryem ve Levent'in resmi belgelerde doğum tarihleri göründü. Meryem ve Levent'i kaç yaşında olduğu izleyicileri epey şaşırttı.
10. MasterChef Türkiye'nin bu sezonuna Hakan ve Nigar arasındaki tehdit tartışması damga vurmuştu. Hakan'ın elenmesinin ardından Nigar, Hakan'ın arkasından konuşurken Kaan, elenen arkadaşını savundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın