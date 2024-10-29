Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bir İşle Meşgulken Arka Planda Ne Çalsa Diye Dert Etmeyin! Keyifle Dinleyebileceğiniz 13 Şarkı

etiket Bir İşle Meşgulken Arka Planda Ne Çalsa Diye Dert Etmeyin! Keyifle Dinleyebileceğiniz 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 22:09

Müziksiz hiçbir işinizi halledemiyor ama şarkı seçimi konusunda kararsız biriyseniz karmaşıklığınızı giderecek bir şarkı listesi yaptık. İster kafanızı dinlemek istediğinizde, ister önemli işleriniz olduğunda sizi sakinleştirip keyiflendirecek bu listeye mutlaka göz atın...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Mama's Boy

2. Everyday

3. I Know

4. Dancing on Clouds

5. Bubbly

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. The Way I Am

7. Better Together

8. Love Someone

9. Hey, Soul Sister

10. You Are The Best Thing

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Home

12. Fever

13. Shelter from the Storm

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın