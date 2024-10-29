Bir İşle Meşgulken Arka Planda Ne Çalsa Diye Dert Etmeyin! Keyifle Dinleyebileceğiniz 13 Şarkı

Müziksiz hiçbir işinizi halledemiyor ama şarkı seçimi konusunda kararsız biriyseniz karmaşıklığınızı giderecek bir şarkı listesi yaptık. İster kafanızı dinlemek istediğinizde, ister önemli işleriniz olduğunda sizi sakinleştirip keyiflendirecek bu listeye mutlaka göz atın...