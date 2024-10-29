Bir İşle Meşgulken Arka Planda Ne Çalsa Diye Dert Etmeyin! Keyifle Dinleyebileceğiniz 13 Şarkı
Bir İşle Meşgulken Arka Planda Ne Çalsa Diye Dert Etmeyin! Keyifle Dinleyebileceğiniz 13 Şarkı
Müziksiz hiçbir işinizi halledemiyor ama şarkı seçimi konusunda kararsız biriyseniz karmaşıklığınızı giderecek bir şarkı listesi yaptık. İster kafanızı dinlemek istediğinizde, ister önemli işleriniz olduğunda sizi sakinleştirip keyiflendirecek bu listeye mutlaka göz atın...
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1. Mama's Boy
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2. Everyday
3. I Know
4. Dancing on Clouds
5. Bubbly
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6. The Way I Am
7. Better Together
8. Love Someone
9. Hey, Soul Sister
10. You Are The Best Thing
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