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Hande ve Hakan Pizza Date'ine Çıktı, Özge Özpirinçci Aşka Düştü: 29 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Hande ve Hakan Pizza Date'ine Çıktı, Özge Özpirinçci Aşka Düştü: 29 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.10.2024 - 00:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım ve Halit Ergenç'le poz verdi.

Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım ve Halit Ergenç'le poz verdi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, pizza date'ine çıktı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, pizza date'ine çıktı.

Farah Zeynep Abdullah, 29 Ekim'e özel bakım günü kararı aldı.

Farah Zeynep Abdullah, 29 Ekim'e özel bakım günü kararı aldı.

Yasemin Tatlıses, ikizleri aynı anda uyutmayı başardı.

Yasemin Tatlıses, ikizleri aynı anda uyutmayı başardı.

Özge Özpirinçci, yine ve yeniden aşka düştü.

Özge Özpirinçci, yine ve yeniden aşka düştü.
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Ezgi Mola, Cumhur dayısının doğum gününü kutladı.

Ezgi Mola, Cumhur dayısının doğum gününü kutladı.

Zeynep Bastık, Balıkesir'e yola çıktı.

Zeynep Bastık, Balıkesir'e yola çıktı.

Pelin Akil, Anıl Altan ve güzel kızları 29 Ekim pozu verdi.

Pelin Akil, Anıl Altan ve güzel kızları 29 Ekim pozu verdi.

Şeyma Subaşı bebek özlemi çektiğini dile getirdi.

Şeyma Subaşı bebek özlemi çektiğini dile getirdi.

Çağla Şıkel oğulları ve onların arkadaşlarıyla basketbol oynadı.

Çağla Şıkel oğulları ve onların arkadaşlarıyla basketbol oynadı.
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Danla Bilic biraz da Paris'te overthinking'e kapılıp gitti.

Danla Bilic biraz da Paris'te overthinking'e kapılıp gitti.

Berfu Yenenler, Mete ve Kuzey'le 29 Ekim'e özel çiçekler dikti.

Berfu Yenenler, Mete ve Kuzey'le 29 Ekim'e özel çiçekler dikti.
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