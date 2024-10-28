Meditasyonda Ağlayan Şeyma Subaşı, "Biraz da Paris" Diyen Danla: 28 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Meditasyonda Ağlayan Şeyma Subaşı, "Biraz da Paris" Diyen Danla: 28 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gamze Erçel, güzel Mavi'yi kontrole götürdü. Çok şükür her şey iyi çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pelin Akil, kızlarıyla kaliteli zaman geçirdi.
Müge Boz ve Caner Erdeniz'in minik bebeği Rika gezmelere çıktı.
Covid olduklarını duyuran Yasemin Tatlıses, güzel haber verdi.
Özge Özpirinçci kocasının aşçılığını övdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocası Burak Yamantürk'ün onca hazırlığı Tatlıtuğlara yaptığı ortaya çıktı.
Sinem Kobal selfie çekti.
Berrak Tüzünataç, sporunu ihmal etmedi.
Şeyma Subaşı meditasyon yaparken gözyaşlarına boğuldu.
Danla Bilic, Paris'te indi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seda Bakan, Hadise'nin doğum günü gecesinden pozlar paylaşmaya doyamadı.
İrem Derici ve Burcu Özberk derbiyi beraber izledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın